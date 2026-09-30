﻿Luck Ra abandonó un móvil furioso ante una pregunta por Tiago PZK: su fuerte reacción

"Y él, probablemente si no me mandó los mensajes cuando estaba pasando esto, tampoco... O sea, yo le mandé una vez un screen que después lo borré, que era justamente eso. Que me había dicho: 'gordito, todo va a estar bien'. Pero, basta, basta", explicó contundente sobre la conversación privada con su clolega.

Ante la insistencia de Pía Shaw, el cantante reiteró su postura: "Estoy en MasterChef, no habíamos quedado en hablar sobre esto".

"No te enojes", alcanzó a decirle la cronista. Y el participante de MasterChe Celebrity optó por quitarse la cucaracha y retiró rápidamente del lugar.

"Se enojó, decile que no se enoje", exclamó la conductora Georgina Barbarossa desde el estudio al ver la reacción de Luck Ra en pleno vivo.

El fuerte descargo de La Joaqui contra Luck Ra tras blanquear el romance con Tiago PZK

En medio de las versiones cruzadas y la exposición de distintos aspectos de su vida privada, La Joaqui decidió hablar y dejó un extenso descargo en su canal de difusión de Instagram.

Allí se refirió a las versiones que circularon durante los últimos días y cuestionó que distintas personas hablaran públicamente sobre cuestiones que, según remarcó, pertenecen a su intimidad.

"Durante estos días leí muchas cosas sobre mí, algunas dolorosas, otras directamente falsas, personas hablando de mi intimidad como propia, incluso desconociéndola por completo. También personas del entorno de mi expareja que conocieron de cerca nuestra intimidad decidieron hablar públicamente de la mía, incluso personas cuya presencia fue motivo de conversaciones difíciles de nuestra relación", comenzó la cantante.

Uno de los puntos centrales de su descargo estuvo relacionado con la fecha en que terminó su relación con Luck Ra y el momento en que comenzó a vincularse con Tiago PZK. La cantante aseguró que la pareja se separó a comienzos de julio y explicó que respetó el pedido de mantener la ruptura en privado.

"Nuestra relación terminó a principios de julio, respeté que durante un tiempo se mantuviera en privado porque así me lo pidieron. Mi primera cita con otra persona fue el 2 de septiembre, casi dos meses después, cuando yo ya estaba soltera y cuando nuestra separación empezó a hacerse pública a partir de un stream en el que se hizo humor con ser ex de una cantante y hubo besos, tampoco salí a destruir a nadie", detalló la artista.

Y cerró: "Me parece profundamente injusto y desde mi mirada machista que otros pretendan decidir cuánto tiempo debía permanecer sola para que mi dolor fuera considerado verdadero".