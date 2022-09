Paulina Cocina explicó por qué no repudió el atentado a Cristina Kirchner

En una serie de historias de Instagram, contó que estaba preparando un mensaje, pero luego sintió que estaba diciendo lo mismo que todos, un mensaje "muy enlatado": "Si estoy poniendo las mismas palabras que determinadas personas hay algo que no me cierra, quiero sentarme y pensar", explicó.

"Esta vez me pintó así, me sentí un poco boluda, me pareció un tema muy serio, triste, pesado en la historia de nuestro país, y me sentí un poco boluda haciendo la 'reflexioncita' en historias de Instagram", agregó.

“Me parece que hay una reflexión que puede ser hacia afuera, que podés analizar, y hay otra que es necesaria que es para todos y que es hacia adentro: pensar qué estás compartiendo, qué estás consumiendo, qué estás aportando”, dijo Paulina.

"La cantidad de odio que yo recibí diciendo ‘hija de puta, tenés miedito a perder seguidores’", contó, y pidió: "Paren la mano".

Paulina Cocina y las razones de su silencio