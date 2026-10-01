ANSES confirmó si aumenta la Tarjeta Alimentar en octubre de 2026: cuáles son los montos

Titulares de la AUH: madres, padres o tutores con hijos de hasta 17 años inclusive.

Asignación por Hijo con Discapacidad: beneficiarios que cobran por hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Asignación Universal por Embarazo (AUE): gestantes que perciben la cobertura social correspondiente.

Pensiones No Contributivas (PNC): madres de siete hijos o más que se encuentran alcanzadas por el régimen.

¿Cómo se articula el calendario de pago de la Tarjeta Alimentar con la ANSES?

La acreditación del beneficio alimentario se realiza de forma conjunta con el cronograma mensual de pagos de la AUH, organizado por la ANSES según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular.

El sistema cruza de manera automática los datos de las bases oficiales para liquidar ambos conceptos en la misma cuenta bancaria o boca de pago asignada, contemplando las modificaciones temporales derivadas del feriado nacional del lunes 12 de octubre.

Calendario de cobro AUH y Tarjeta Alimentar por DNI