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ANSES confirmó si aumenta la Tarjeta Alimentar en octubre de 2026: cuáles son los montos

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el esquema de pagos para el décimo mes del año, detallando la actualización de la AUH y la continuidad de las escalas vigentes para el beneficio alimentario.

ANSES confirmó si aumenta la Tarjeta Alimentar en octubre de 2026: cuáles son los montos

ANSES confirmó si aumenta la Tarjeta Alimentar en octubre de 2026: cuáles son los montos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que la Tarjeta Alimentar mantendrá sin modificaciones los importes establecidos desde mayo de 2026. Aunque la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirá un incremento del 1,66% en octubre -en cumplimiento del mecanismo de movilidad atado a la inflación de agosto-, este ajuste no genera una suba automática sobre el complemento alimentario, por lo que ambas prestaciones deberán liquidarse de manera separada en el calendario mensual.

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¿De cuánto es el monto de la AUH en octubre de 2026 con el aumento?

Tras la aplicación del porcentaje de actualización dispuesto por la Resolución 284/2026, los valores generales y de bolsillo de la AUH se reconfiguran de la siguiente manera:

  • Valor general actualizado: la asignación bruta se ubica en $156.634 por cada hijo.
  • Cobro mensual del 80%: el organismo deposita de forma directa la suma de $125.307 mensuales por menor.
  • Retención del 20%: el saldo retenido es de $31.327 por hijo, monto sujeto a la validación de los controles de salud, vacunación y escolaridad.
  • Escalas por cantidad de hijos: una familia con dos hijos percibirá $250.614 mensuales de bolsillo, mientras que con tres hijos el importe alcanzará los $375.921.

¿Cuáles son los montos de la Tarjeta Alimentar en octubre según cada categoría?

La Prestación Alimentar, gestionada de manera articulada con el Ministerio de Capital Humano, conserva los valores fijados por la Resolución 161/2026 sin modificaciones para el décimo mes del año:

  • Familias con un hijo: perciben un monto mensual de $72.250.
  • Familias con dos hijos: perciben un monto mensual de $113.299.
  • Familias con tres hijos o más: perciben un monto mensual de $149.425.

¿Quiénes son los beneficiarios habilitados para cobrar la Tarjeta Alimentar?

El complemento alimentario se acredita de manera automática junto con los haberes principales, sin requerir trámites de inscripción previa:

  • Titulares de la AUH: madres, padres o tutores con hijos de hasta 17 años inclusive.
  • Asignación por Hijo con Discapacidad: beneficiarios que cobran por hijos con discapacidad, sin límite de edad.
  • Asignación Universal por Embarazo (AUE): gestantes que perciben la cobertura social correspondiente.
  • Pensiones No Contributivas (PNC): madres de siete hijos o más que se encuentran alcanzadas por el régimen.

¿Cómo se articula el calendario de pago de la Tarjeta Alimentar con la ANSES?

La acreditación del beneficio alimentario se realiza de forma conjunta con el cronograma mensual de pagos de la AUH, organizado por la ANSES según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular.

El sistema cruza de manera automática los datos de las bases oficiales para liquidar ambos conceptos en la misma cuenta bancaria o boca de pago asignada, contemplando las modificaciones temporales derivadas del feriado nacional del lunes 12 de octubre.

Calendario de cobro AUH y Tarjeta Alimentar por DNI

  • DNI terminados en 0: Jueves 8 de octubre

  • DNI terminados en 1: Viernes 9 de octubre

  • DNI terminados en 2: Lunes 12 de octubre

  • DNI terminados en 3: Martes 13 de octubre

  • DNI terminados en 4: Miércoles 14 de octubre

  • DNI terminados en 5: Jueves 15 de octubre

  • DNI terminados en 6: Viernes 16 de octubre

  • DNI terminados en 7: Lunes 19 de octubre

  • DNI terminados en 8: Martes 20 de octubre

  • DNI terminados en 9: Miércoles 21 de octubre

En pocas palabras

  • ANSES oficializó el esquema de pagos de octubre, confirmando montos de AUH y Tarjeta Alimentar.
  • La AUH aumenta 1,66% pero la Tarjeta Alimentar mantiene sus montos de mayo de 2026.
  • Se detallan los montos actualizados de la AUH y los valores vigentes de la Tarjeta Alimentar por cantidad de hijos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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