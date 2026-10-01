ANSES confirmó si aumenta la Tarjeta Alimentar en octubre de 2026: cuáles son los montos

- Titulares de la AUH: madres, padres o tutores con hijos de hasta 17 años inclusive.
- Asignación por Hijo con Discapacidad: beneficiarios que cobran por hijos con discapacidad, sin límite de edad.
- Asignación Universal por Embarazo (AUE): gestantes que perciben la cobertura social correspondiente.
- Pensiones No Contributivas (PNC): madres de siete hijos o más que se encuentran alcanzadas por el régimen.
¿Cómo se articula el calendario de pago de la Tarjeta Alimentar con la ANSES?
La acreditación del beneficio alimentario se realiza de forma conjunta con el cronograma mensual de pagos de la AUH, organizado por la ANSES según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular.
El sistema cruza de manera automática los datos de las bases oficiales para liquidar ambos conceptos en la misma cuenta bancaria o boca de pago asignada, contemplando las modificaciones temporales derivadas del feriado nacional del lunes 12 de octubre.
Calendario de cobro AUH y Tarjeta Alimentar por DNI
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DNI terminados en 0: Jueves 8 de octubre
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DNI terminados en 1: Viernes 9 de octubre
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DNI terminados en 2: Lunes 12 de octubre
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DNI terminados en 3: Martes 13 de octubre
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DNI terminados en 4: Miércoles 14 de octubre
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DNI terminados en 5: Jueves 15 de octubre
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DNI terminados en 6: Viernes 16 de octubre
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DNI terminados en 7: Lunes 19 de octubre
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DNI terminados en 8: Martes 20 de octubre
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DNI terminados en 9: Miércoles 21 de octubre