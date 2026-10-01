El dato clave que se filtró sobre la polémica salida de Facundo Moyano de la Argentina

Y luego se preguntó dónde se encuentra realmente el dirigente tras la información que circuló: "¿Qué pasó? O salió ilegal o está en Argentina y la información es un error".

Cabe recordar que en el programa La mañana con Moria (El Trece) comentaron que Facundo Moyano viajó a Madrid y se habría instalado en el departamento que tiene su exnovia Natalia Cometto en el exclusivo barrio de La Salamanca. "Se encuentra escondido en la casa de su exnovia", aseguró el periodista español Roberto Antolin en el ciclo de Moria Casán.

Facundo Moyano y Candela Arizaga: cómo se rompió la perimetral

Gustavo Méndez contó en el programa La Mañana con Moria que la Justicia confirmó que existió un encuentro a escondidas entre Candela Arizaga y Facundo Moyano pese a la medida perimetral que impide el contacto entre los dos.

"El cuerpo de investigaciones judiciales confirmó que Juan Facundo Moyano y Candela Magalí Arizaga estuvieron en el hotel", afirmó el periodista, quien indicó que los datos están manos de la fiscal del caso Florencia Nocerez.

Y explicó que los datos de sus teléfonos celulares resultaron claves para determinar si se vieron o no: "Se obtuvieron coincidencias de impactos en las celdas cercanas al hotel de ambos teléfonos a lo largo de varios días durante extensos periodos", detalló.

"El teléfono del imputado registra varios impactos en Avenida Belgrano y Perú y el teléfono de la denunciante en Avenida Belgrano 402, Avenida Belgrano y Defensa. El hotel se encuentra ubicado aproximadamente en el medio de la locación de ambos grupos de celda", precisó Méndez sobre la investigación.

Y el panelista agregó un dato que refuerza la sospecha sobre el encuentro a escondidas entre Candela Arizaga y Facundo Moyano: "Antes de ir a llegar al hotel Moyano apagó el teléfono. Entonces, para la fiscal, en base a este informe y los entrecruzamientos de los teléfonos de Moyano y Candela, se vieron el hotel".