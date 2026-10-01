Qué ver en Netflix: se estrenó la película de la que todos hablaron y fue un éxito en los cines

De qué se trata La sustancia en Netflix

La película cuenta la historia de Elisabeth Sparkle, una famosa conductora de un programa de fitness que, al cumplir 50 años, comienza a sentir que su carrera está llegando a su fin.

Su situación cambia cuando es reemplazada por una mujer más joven. Frente a esta realidad, aparece una oportunidad tan extraña como tentadora: una sustancia capaz de crear una versión más joven y atractiva de ella misma.

De esta manera nace Sue, una nueva versión de Elisabeth que parece tener todo aquello que le falta a su vida anterior. Al principio, Elisabeth y Sue consiguen convivir siguiendo una serie de reglas muy precisas. Sin embargo, mantener ese equilibrio se vuelve cada vez más difícil. La obsesión por la juventud comienza a ocupar un lugar cada vez mayor y aquello que inicialmente parecía una solución empieza a convertirse en un problema.

La película lleva así al límite temas como el envejecimiento, la belleza y la presión por mantenerse joven. El cuerpo se transforma en el principal escenario de ese conflicto y las transformaciones físicas se convierten en uno de los elementos centrales de la historia.

La sustancia, una película sobre la obsesión con la juventud

La propuesta de La sustancia utiliza el terror corporal para abordar una preocupación relacionada con la necesidad de mantenerse vigente y conservar un determinado lugar frente a los demás.

La mirada externa tiene un peso importante en la historia. Elisabeth siente que su edad afecta su carrera y que una mujer más joven puede ocupar el lugar que alguna vez fue suyo. La posibilidad de recuperar aquello que está perdiendo aparece entonces a través de una alternativa extraordinaria.

Sin embargo, la nueva versión de sí misma no representa simplemente una solución. A medida que la historia avanza, Sue ocupa cada vez más espacio y el equilibrio entre ambas comienza a romperse.

La película lleva este conflicto a situaciones cada vez más extremas y utiliza las transformaciones del cuerpo para representar la pérdida de control. De esta manera, el terror no se encuentra solamente en aquello que sucede físicamente, sino también en la imposibilidad de detener un proceso que comenzó como una elección.

Con Demi Moore y Margaret Qualley al frente, La sustancia combina terror psicológico, transformaciones corporales y una historia centrada en la presión por la juventud y la belleza. La película llega al catálogo de Netflix este 1° de octubre.

El elenco de La sustancia con Demi Moore y Margaret Qualley

Demi Moore

Margaret Qualley

Dennis Quaid

Edward Hamilton Clark

Gore Abrams

Oscar Lesage

Tráiler oficial de La sustancia