Pipo Cipolatti destrozó con filosas declaraciones la serie de Fito Páez

El músico no estuvo muy conforme con lo de la serie y, aunque no la vio pero salió a criticar la ficción. "No la vi la serie, no veo esas cosas, pero tanta gente me dijo que estaba muy buena y gente que me dijo que era una mierda, prefiero ver un documental de Landriscina porque me duermo después del segundo chiste, ya la miraré en algún momento", indicó Pipo.

"Lo que dijo Fabiana sobre la serie lo voy a defender siempre porque es mi amiga", sumó el músico sobre Cantilo que dijo que aclaró que ella comenzaba su carrera como cantante en esa época.

“Yo, además de hacerle los coros a Fito y a Luis, tenía una vida y una carrera. Entre todo ese quilombo, yo componía, ensayaba, tenía bandas y grababa discos. Yo tenía talento, obviamente. Ya que estoy tan presente, les digo que yo tenía una vida también”, dijo Fabiana.

La drástica crítica de Andrés Calamaro a la serie sobre la vida de Fito Páez: "En la vida real había más..."

En medio del boom de la serie biográfica de Fito Páez, que recorre los primeros 30 años de vida del emblemático cantante de rock argentino, apareció Andrés Calamaro e hizo una crítica letal.

Calamaro utilizó su cuenta de Twitter para opina sin ningún tipo de filtro sobre lo que busca mostrar la producción protagonizada por Iván Hochman y Micaela Riera.

“Vi la serie EADDA (El amor después del amor) y quedé desvelado porque estaba ahí, en todos esos locales y estudios de grabación. Los ensayos sí son realistas. Y las grabaciones. En la vida real había más porro y sustancias. Más chicas. Más alegría”, comentó El Salmón.

Además apuntó contra el personaje de Luis Alberto Spinetta, interpretado por Julián Kartún, actor y cantante de la banda El Cuelgue, “Estuvo muy flojo en la serie”, dijo Andrés.

“A Luis Alberto deberían haberlo retratado como a Charly, más sofisticado y distante, inalcanzable. Aparece como ‘salvador’ de un Fito desdichado en la calle Florida”, analizó el calamar.