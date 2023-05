La emoción de Campi al recordar las palabras de Fito Paéz, tras lo interpretación de su papá en la serie de Netflix

Campi en Noche al Dente - captura.jpg

"Para que la gente se ponga en tema, es una canción que a Campi lo emocionó toda su vida. Después, se enteró de que era el tema que Fito le había compuesto al padre. Y Campi interpreta al padre de Fito en la serie. Es como un presagio", explicó el conductor a la audiencia.

"Claro, ahí le di otro significado. Cuando fui conociendo la historia de Rodolfo Páez que hago yo, entendés distinto al tema. Siempre me conmovió la canción y ahora es como mucho más potente. Cada cosa que describe entendés lo que es, Fito es uno de los grandes poetas argentinos. A parte, es un gran músico. Tiene una poesía que es única", explicó el actor.

La devolución de Fito Páez que emocionó a Campi

"Vos sabés Campi, que la semana pasada vi la serie y quería decirte que es maravillosa. Tu trabajo es increíble. Muestra la relación de un hijo con su padre que no es lineal, tiene altos y bajos", se sinceró Fer Dente con su invitado.

"Yo no quiero spoilear nada... Me tocó hacer del papá de Fito y no era un personaje que yo conocía. Como sí podían ser los músicos que aparecían en la serie. Yo tenía las referencias que me dio Fito, que me mandó por medio de los directores. Tenía fotos. Tener esas imágenes me ayudó mucho para armar el personaje. Después, también me llegaron las anécdotas de Fito con su papá. En base a eso, corroboré más o menos lo que yo venía intuyendo", explicó entonces Campi.

Y cuando Dente indagó si había hablado con Fito antes de la serie, Campi confió: "Yo esperaba el llamado en el después. Y, por suerte, llegó. Yo venía disfrutando todo pero necesitaba tener la palabra del hijo de Rodolfo. Él había estado tres veces en el rodaje pero no habían sido los días que había estado yo. Entonces, no lo vi. Y yo esperaba correcciones porque él iba viendo el material que hacíamos. Esas correcciones no llegaban. Yo decía: 'O está todo mal o está todo bien'. Después comprobé que estaba todo bien".

Por último, Dente quiso saber qué le había dicho Fito cuando hablaron por teléfono. Completamente emocionado, Campi reveló: "Él estaba súper conmovido. Me agradeció el amor con el que hice a su papá. Ahí empecé a disfrutar todo".