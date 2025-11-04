A24.com

Cande Tinelli fue tajante al hablar de la interna que sacude a su familia: "La amenaza fue..."

Cande Tinelli habló con A la tarde y detalló cómo atraviesa su familia estas horas, luego de las presuntas amenazas recibidas y la denuncia realizada por Juanita Tinelli.

4 nov 2025, 18:26
Cande Tinelli rompió el silencio y se refirió por primera vez al tenso momento que atraviesa su familia luego de que su hermana, Juanita Tinelli, realizara una denuncia por presuntas amenazas, acompañada por sus padres, Marcelo Tinelli y Paula Robles.

La empresaria y cantante fue abordada por el periodista Gustavo Descalzi en Uruguay, y aunque intentó mantener la prudencia y no hilar fino, no esquivó las preguntas sobre la situación que tiene en vilo al clan Tinelli por la casa de Punta del Este, de quien Candelaria tiene recuerdos y parece que le será difícil despegarse.

"Estoy negada a despedirme. Capaz que vengo el fin de semana. Todo muy lindo. Hicimos una ceremonia, una última cena. Más allá del reality, voy a venir de nuevo", afirmó en diálogo con el periodista de A la Tarde (América TV).

"No hablé con Juani. Creo que papá ha tenido alguna que otra charla, pero está difícil el tema. La denuncia va a ser ratificada", expresó. Y además, enfatizó en que si bien fue recibida por su hermana, incluía a la familia completa: "La amenaza fue para todos. No quiero tocar tanto el tema, pero tampoco quiero ser mala onda. Fueron días movidos".

Cómo es el vínculo de Cande Tinelli con Juanita Tinelli

El clan Tinelli sigue en el centro de la escena tras la impactante denuncia que Juanita Tinelli realizó el fin de semana, en la que aseguró haber recibido amenazas y expresó su deseo de tomar distancia de su padre, Marcelo Tinelli, al admitir que “había muchas decisiones con las que no estaba de acuerdo”.

En medio de la conmoción, Marcelo Tinelli compartió un mensaje en sus redes donde reconoció que toda la familia estaba recibiendo amenazas, aunque aclaró que no hablaría públicamente del tema, dejando entrever que detrás de todo habría un trasfondo familiar.

Sin embargo, en las últimas horas, surgió un nuevo capítulo de la interna. Pochi de Gossipeame contó que se comunicó directamente con Cande Tinelli para intentar conocer cómo estaba viviendo ella esta situación, y se encontró con una respuesta que generó sorpresa.

No sé, no tengo relación con ella. No estaba al tanto de esto. Preguntale a Mica que tal vez ella sabe más”, respondió Cande cuando fue consultada por la panelista de Puro Show (El Trece).

Ante esa declaración, Pochi quiso profundizar y le preguntó si la falta de vínculo era reciente, pero la hija del conductor fue aún más categórica: “Nunca tuve una relación cercana con ella”.

A pesar de las versiones que apuntan a una fuerte tensión entre las hermanas, Cande buscó bajarle el tono a la polémica y dejó en claro que no está afectada por lo que ocurre. “Estoy muy tranquila. No tengo miedo. Todo esto me resulta muy raro”, mencionó.

