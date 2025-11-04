El documento que expone detalles del calvario que vivió Lowrdez Fernández

El informe, además, recopila denuncias y relatos de amigas y allegados de Lowrdez, quienes describen cómo su expareja la habría aislado, amenazado y retenido en su domicilio en reiteradas ocasiones. En A la tarde señalaron que el expediente no solo confirma la gravedad de los hechos, sino que también funciona como un reflejo de lo que viven muchas víctimas que no logran pedir ayuda a tiempo.

¿Lowrdez Fernández recibió una noticia devastadora?

Fueron semanas muy intensas para Lowrdez Fernández tras la situación que atravesó junto a Leandro García Gómez. Mientras él continuaba detenido e investigado por privación ilegítima de la libertad y violencia de género, la cantante sostenía que no se consideraba víctima de violencia y que la relación tóxica que mantenía con él ya formaba parte del pasado.

En medio de esta compleja etapa, Lowrdez decidió retomar sus actividades profesionales y volvió al trabajo. Participó en la previa del show que los A*Teens ofrecieron en el Teatro Gran Rex, donde confirmó su regreso a los escenarios junto a Bandana. Sin embargo, en esta vuelta al ruedo laboral se encontró con una mala noticia: alguien había hackeado su cuenta de TikTok y se vio obligada a crear una nueva.

image

Distanciada de su madre, Mabel, quien fue la primera en denunciar su desaparición, y también de Lissa Vera, que apoyó esa denuncia, Lowrdez se encontraba viviendo en la casa de otra amiga de toda la vida. En sus historias de redes sociales compartió fotos con ella y con otras integrantes del grupo. Por su parte, Mabel aclaró que, aunque no tenía un contacto frecuente con esa joven, confiaba en que su hija estaba en buenas manos: “Sé que si hay algo que la alarme, me van a ubicar. No tengo que tenerla al lado, yo soy mamá y quiero que esté a salvo”, expresó.

image

La semana pasada apareció en escena Walter, un amigo de Lowrdez que se presentó como su community manager. En el programa A la tarde (América TV) explicó que se encargaba de las redes sociales de la artista desde enero, aunque la relación con García Gómez había generado un distanciamiento. “Yo vivo a seis cuadras de la casa de Leandro y cuando pasó todo, le hablé a Cata, la mejor amiga de Lourdes, y me dice que estaba pasando de verdad. Después subió un posteo que claramente no había sido ninguno de nosotros, el del cumpleaños de él; ya nos dimos cuenta de que no estaba bien”, contó.

Luego de ese testimonio, Lowrdez denunció públicamente el hackeo de su cuenta. A pesar de haber retomado su vida laboral y personal, las dudas crecían y el misterio en torno a su situación seguía sin resolverse del todo.