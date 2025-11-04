El documento que expone detalles del calvario que vivió Lowrdez Fernández
En A la tarde compartieron detalles del documento que relata el calvario que Lowrdez Fernández con su pareja, Leandro García Gómez.
En A la tarde (América TV) se reveló en exclusiva un documento judicial que expone los estremecedores detalles del calvario que atravesó Lowrdez Fernández, exintegrante de Bandana, durante su relación con Leandro Esteban García Gómez, quien se encuentra con prisión preventiva y un embargo de 15 millones de pesos. Según explicó la periodista Cora de Barbieri, el expediente cuenta con cerca de 40 páginas y describe episodios de violencia física y psicológica sufridos por la artista.
El documento detalla que el 1° de octubre, cerca de las 15:30, Fernández y García Gómez mantuvieron una fuerte discusión en el departamento que compartían, durante la cual él le habría propinado golpes de puño en la cabeza y el rostro, provocando que la cantante cayera al suelo. Allí, el acusado continuó agrediéndola con patadas en la zona de las costillas. Los gritos de auxilio de la víctima alertaron a una vecina, quien llamó al 911 al escuchar pedidos de ayuda y ruidos violentos provenientes del lugar.
Según consta en el expediente, la policía llegó al domicilio cerca de las 18 horas y le indicó a García Gómez que abandonara el lugar. Poco después, Lowrdez —en estado de angustia— se comunicó con una persona de su entorno para contar lo sucedido y relatar que su pareja la había dejado encerrada, sin llaves ni cargador de celular. Estos hechos habrían motivado la denuncia posterior realizada por su madre, Mabel López, y el avance judicial del caso.
La periodista también destacó que el documento incluye tanto la declaración de Fernández, en la que niega los hechos, como el análisis de los especialistas que intervinieron en la causa. Según estos informes, las lesiones visibles en su cuerpo y sus contradicciones al hablar serían signos compatibles con un contexto de sometimiento y miedo. De Barbieri subrayó que los expertos lograron reconstruir parte de lo sucedido a partir de las marcas, los silencios y los testimonios de quienes rodeaban a la cantante.
El informe, además, recopila denuncias y relatos de amigas y allegados de Lowrdez, quienes describen cómo su expareja la habría aislado, amenazado y retenido en su domicilio en reiteradas ocasiones. En A la tarde señalaron que el expediente no solo confirma la gravedad de los hechos, sino que también funciona como un reflejo de lo que viven muchas víctimas que no logran pedir ayuda a tiempo.
¿Lowrdez Fernández recibió una noticia devastadora?
Fueron semanas muy intensas para Lowrdez Fernández tras la situación que atravesó junto a Leandro García Gómez. Mientras él continuaba detenido e investigado por privación ilegítima de la libertad y violencia de género, la cantante sostenía que no se consideraba víctima de violencia y que la relación tóxica que mantenía con él ya formaba parte del pasado.
En medio de esta compleja etapa, Lowrdez decidió retomar sus actividades profesionales y volvió al trabajo. Participó en la previa del show que los A*Teens ofrecieron en el Teatro Gran Rex, donde confirmó su regreso a los escenarios junto a Bandana. Sin embargo, en esta vuelta al ruedo laboral se encontró con una mala noticia: alguien había hackeado su cuenta de TikTok y se vio obligada a crear una nueva.
Distanciada de su madre, Mabel, quien fue la primera en denunciar su desaparición, y también de Lissa Vera, que apoyó esa denuncia, Lowrdez se encontraba viviendo en la casa de otra amiga de toda la vida. En sus historias de redes sociales compartió fotos con ella y con otras integrantes del grupo. Por su parte, Mabel aclaró que, aunque no tenía un contacto frecuente con esa joven, confiaba en que su hija estaba en buenas manos: “Sé que si hay algo que la alarme, me van a ubicar. No tengo que tenerla al lado, yo soy mamá y quiero que esté a salvo”, expresó.
La semana pasada apareció en escena Walter, un amigo de Lowrdez que se presentó como su community manager. En el programa A la tarde (América TV) explicó que se encargaba de las redes sociales de la artista desde enero, aunque la relación con García Gómez había generado un distanciamiento. “Yo vivo a seis cuadras de la casa de Leandro y cuando pasó todo, le hablé a Cata, la mejor amiga de Lourdes, y me dice que estaba pasando de verdad. Después subió un posteo que claramente no había sido ninguno de nosotros, el del cumpleaños de él; ya nos dimos cuenta de que no estaba bien”, contó.
Luego de ese testimonio, Lowrdez denunció públicamente el hackeo de su cuenta. A pesar de haber retomado su vida laboral y personal, las dudas crecían y el misterio en torno a su situación seguía sin resolverse del todo.