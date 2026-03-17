Polémica explosiva: apareció un video que anticipa una nueva expulsión en Gran Hermano

En el mismo momento también se encontraba Eduardo Carrera, quien no intervino en la conversación y continuó enfocado en la tarea de limpieza, sin emitir opinión sobre lo sucedido.

El fragmento se viralizó rápidamente y provocó una ola de comentarios por parte de los usuarios, muchos de los cuales vincularon este episodio con el caso anterior de Carmiña Masi. En ese contexto, volvieron a surgir cuestionamientos hacia la producción del reality por un supuesto trato desigual ante situaciones similares.

En redes sociales, especialmente en X, se multiplicaron los mensajes. Algunos usuarios expresaron su enojo y señalaron una presunta “doble vara”, mientras que otros relativizaron la situación al considerar que se trató de un comentario en tono de broma.

“¡Las protegidas! No me olvido que Emanuel discriminó a Mavinga y se hicieron los bolud…”, “Claro ahí sí cortan la transmisión y cuando habló Carmiña hasta zoom le hacían. La doble vara de Gran Hermano”, “Es chiste y están jodiendo, lo sensible que está GH”, y “Santiago del Moro ¿le vas a decir algo o le damos la pasada por linda?”, fueron algunos de los comentarios que circularon.

Así, en medio de un clima ya sensible dentro y fuera de la casa, el reality vuelve a quedar bajo la lupa por situaciones que reavivan el debate sobre los límites del humor, la discriminación y el rol de la producción frente a este tipo de episodios.