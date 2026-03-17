En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Gran Hermano
ESCÁNDALO TOTAL

Polémica explosiva: apareció un video que anticipa una nueva expulsión en Gran Hermano

Se conoció un material explosivo que complica a una participante y aseguran que la expulsión es inminente.

Polémica explosiva: apareció un video que anticipa una nueva expulsión en Gran Hermano
Polémica explosiva: apareció un video que anticipa una nueva expulsión en Gran Hermano

El reality Gran Hermano (Telefe) vuelve a quedar en el centro de la polémica por un nuevo episodio vinculado a comentarios discriminatorios dentro de la casa. Tras el escándalo que derivó en la expulsión de Carmiña Masi por sus dichos contra Jenny Mavinga, ahora las críticas apuntan a otra participante.

Leé también Otra participante de Gran Hermano hizo un comentario racista y cortaron la transmisión: piden su expulsión
Otra participante de Gran Hermano hizo un comentario racista y cortaron la transmisión: piden su expulsión

Mientras en los programas de espectáculos todavía se debate lo ocurrido con la exparticipante paraguaya —quien además inició un fuerte raid mediático tras su salida—, en las últimas horas se viralizó un video que generó indignación en redes sociales.

Se trata de un breve fragmento que, en apariencia, muestra una escena cotidiana dentro de la casa. En las imágenes se puede ver a varios participantes lavando platos y ollas luego de una comida. Sin embargo, una frase pronunciada en ese contexto fue suficiente para desatar un nuevo escándalo.

La protagonista del momento es Cinzia Francischiello, quien durante la charla le dijo a su compañera Solange Abraham: “Esclava inmunda”. Tras escuchar el comentario, Sol reaccionó con una sonrisa incómoda y la miró sin responder, en una escena que rápidamente generó repercusiones.

En el mismo momento también se encontraba Eduardo Carrera, quien no intervino en la conversación y continuó enfocado en la tarea de limpieza, sin emitir opinión sobre lo sucedido.

El fragmento se viralizó rápidamente y provocó una ola de comentarios por parte de los usuarios, muchos de los cuales vincularon este episodio con el caso anterior de Carmiña Masi. En ese contexto, volvieron a surgir cuestionamientos hacia la producción del reality por un supuesto trato desigual ante situaciones similares.

En redes sociales, especialmente en X, se multiplicaron los mensajes. Algunos usuarios expresaron su enojo y señalaron una presunta “doble vara”, mientras que otros relativizaron la situación al considerar que se trató de un comentario en tono de broma.

“¡Las protegidas! No me olvido que Emanuel discriminó a Mavinga y se hicieron los bolud…”, “Claro ahí sí cortan la transmisión y cuando habló Carmiña hasta zoom le hacían. La doble vara de Gran Hermano”, “Es chiste y están jodiendo, lo sensible que está GH”, y “Santiago del Moro ¿le vas a decir algo o le damos la pasada por linda?”, fueron algunos de los comentarios que circularon.

Así, en medio de un clima ya sensible dentro y fuera de la casa, el reality vuelve a quedar bajo la lupa por situaciones que reavivan el debate sobre los límites del humor, la discriminación y el rol de la producción frente a este tipo de episodios.

Embed
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Gran Hermano
Notas relacionadas
Dura acusación y firme pedido de Diana, madre de las hijas mayores de Brian Sarmiento
El dramático momento que vivió el ex Gran Hermano Licha Navarro en pleno incendio: "Vimos el fuego y..."
El desesperado pedido de un ex Gran Hermano que vive una situación dramática

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar