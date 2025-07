Un buen momento en AM y Nadie nos para en FM: los ganadores del Oro en los Premios Martín Fierro de Radio

En tanto, el Martín Fierro de Oro de radio AM es para Un buen momento, Radio La Red AM 910, ciclo histórico deportivo que conduce Marcelo Palacios. "Radio La Red es una forma de vida. Un día pasé de ser segunda guitarra a conducir programas. El fútbol nos da alegrías y Un buen momento también. Aguante la AM viva el fútbol en la Argentina", dijo visiblemente emocionado junto a todo el importante equipo de periodistas y conductores que integran la emisora.