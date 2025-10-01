En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Pequeño J
Florencio Varela
Triple crimen

Por qué se demora el traslado de "Pequeño J" a la Argentina: ¿Cuándo llegaría al país?

Triple femicidio de Varela: el verdadero motivo de por qué “Pequeño J” no será trasladado todavía a nuestro país. Enterate.

Por qué se demora el traslado de Pequeño J a la Argentina: ¿Cuándo llegaría al país?

La captura de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, en Perú parecía marcar el inicio del fin de la causa que investiga el triple femicidio de Florencio Varela. Sin embargo, su llegada a la Argentina se transformó en una novela judicial llena de intrigas, burocracia y maniobras legales que podrían demorar su extradición durante semanas.

Leé también Divulgan una foto tremenda que complica a uno de los detenidos por Lara, Morena y Brenda
divulgan una foto tremenda que complica a uno de los detenidos por lara, morena y brenda

Mientras tanto, su presunta mano derecha, Matías Ozorio, estaría a punto de ser enviado de regreso al país en las próximas horas.

Según informó la periodista Mercedes Ninci, la situación de Ozorio es mucho más sencilla: “Como es argentino y entró ilegalmente a Perú, lo expulsan de inmediato. Lo mismo que ocurrió con Víctor Sotacuro en Bolivia. Solo resta que un juez limeño defina el horario exacto de la expulsión, que podría ser hoy mismo o mañana”.

El caso de Pequeño J es radicalmente distinto: al ser ciudadano peruano, su entrega a la Argentina no será automática. La Justicia local deberá recibir todas las imputaciones y pruebas enviadas desde nuestro país, revisar la documentación y recién entonces autorizar el proceso de extradición. En la práctica, esto puede demorar semanas.

Apenas fue trasladado a la sede de la Dirección Antidrogas en Lima, Pequeño J lanzó una frase que generó indignación: “Tienen que encontrar al culpable, yo no tengo nada que ver”.

Con apenas 20 años, el joven buscó instalar dudas sobre su rol en el crimen, pese a que la Fiscalía de La Matanza lo sindica como el principal responsable del asesinato de Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20).

Las autoridades peruanas revelaron que el prófugo intentaba ocultarse en un camión al sur de Lima. La policía lo seguía de cerca tras un pedido urgente de captura internacional emitido por Interpol a pedido de la Justicia argentina.

El plan de escape de Pequeño J incluía trasladarse hacia el norte peruano, donde contaba con contactos vinculados al narcotráfico. Su detención frustró ese movimiento y permitió cerrar uno de los capítulos más oscuros del caso.

Con la captura de Pequeño J, ya son nueve los detenidos en la investigación del triple crimen que conmocionó a Florencio Varela y a todo el Conurbano bonaerense.

Las familias de las víctimas reclaman justicia inmediata, mientras los investigadores advierten que podrían surgir nuevas detenciones clave en los próximos días.

TRIPLE CRIMEN: ASÍ DETENÍAN A "PEQUEÑO J"
TRIPLE CRIMEN: ASÍ DETENÍAN A "PEQUEÑO J"
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Pequeño J Florencio Varela Perú
Notas relacionadas
Se filtró cuál es la app que usaron los asesinos en el triple crimen de Florencio Varela
Qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido: su sorpresiva frase al ser arrestado por el triple crimen
Disparos, armas, delincuentes y alcohol: así era, en videos, la vida del padre de "Pequeño J"

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar