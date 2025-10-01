Por qué se demora el traslado de "Pequeño J" a la Argentina: ¿Cuándo llegaría al país?

Apenas fue trasladado a la sede de la Dirección Antidrogas en Lima, Pequeño J lanzó una frase que generó indignación: “Tienen que encontrar al culpable, yo no tengo nada que ver”.

Con apenas 20 años, el joven buscó instalar dudas sobre su rol en el crimen, pese a que la Fiscalía de La Matanza lo sindica como el principal responsable del asesinato de Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20).

Las autoridades peruanas revelaron que el prófugo intentaba ocultarse en un camión al sur de Lima. La policía lo seguía de cerca tras un pedido urgente de captura internacional emitido por Interpol a pedido de la Justicia argentina.

El plan de escape de Pequeño J incluía trasladarse hacia el norte peruano, donde contaba con contactos vinculados al narcotráfico. Su detención frustró ese movimiento y permitió cerrar uno de los capítulos más oscuros del caso.

Con la captura de Pequeño J, ya son nueve los detenidos en la investigación del triple crimen que conmocionó a Florencio Varela y a todo el Conurbano bonaerense.

Las familias de las víctimas reclaman justicia inmediata, mientras los investigadores advierten que podrían surgir nuevas detenciones clave en los próximos días.