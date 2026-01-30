En vivo Radio La Red
Kendry Páez llegó a Argentina para firmar con River: los detalles de su préstamo

El juvenil ecuatoriano arribó a Buenos Aires y se realizará la revisión médica para sellar su llegada a River a préstamo, con Chelsea como dueño de su pase.

River está muy cerca de cerrar una incorporación que sorprendió a propios y extraños. Kendry Páez ya se encuentra en Argentina para convertirse oficialmente en nuevo refuerzo del equipo de Marcelo Gallardo, tras arribar a préstamo desde Estrasburgo, club al que había sido cedido por Chelsea, dueño de su ficha.

image

El zurdo ecuatoriano, de apenas 18 años, se someterá en las próximas horas a la revisión médica de rigor y, si no surge ningún inconveniente, durante la tarde se presentará en el estadio Monumental para firmar su contrato. El vínculo será por 18 meses, sin cargo ni opción de compra, con cláusulas particulares que reflejan la expectativa que el club londinense mantiene sobre el futbolista.

Cómo es el acuerdo entre River y Chelsea por Kendry Páez

El entendimiento entre las partes establece una cesión por un año y medio, con opciones de repesca cada seis meses a favor de Chelsea. Además, River se aseguró un derecho de vidriera ante una eventual transferencia futura, un punto clave teniendo en cuenta la proyección internacional del jugador.

De esta manera, Páez se convertirá en el cuarto refuerzo de River para la temporada 2026, en una apuesta fuerte del cuerpo técnico por un futbolista joven, pero con experiencia en selecciones y torneos de alto nivel.

Tras la victoria ante Gimnasia, Marcelo Gallardo explicó los motivos de la llegada del ecuatoriano y dejó en claro que se trata de una incorporación pensada a mediano plazo. “Se va a sumar si todo sale bien por 18 meses. Es bueno que tenga ese período de adaptación. Es un joven talento, lo veíamos observando. Emigró rápido a Chelsea, no venía teniendo continuidad e hicimos un intento en junio. No se pudo y mantuvimos contacto. Chelsea pensó en nosotros, por eso nos cede un jugador sin cargo. Hablé con él y está contento e ilusionado de venir”, expresó el entrenador.

Por qué Kendry Páez es considerado una de las grandes promesas

Desde su irrupción en la Primera División de Independiente del Valle con solo 15 años, Páez fue señalado como uno de los talentos más prometedores del fútbol sudamericano. Su crecimiento fue tan acelerado que debutó en la selección mayor de Ecuador a los 16 años y dejó su huella en las Eliminatorias Sudamericanas.

En ese contexto, se convirtió en el anotador y asistidor más joven en la historia de las Eliminatorias, tras marcarle a Bolivia en La Paz, un hito que terminó de posicionarlo en el radar de los grandes clubes europeos.

Chelsea lo compró cuando aún era menor de edad por una cifra cercana a los 20 millones de dólares, apostando a su proyección a futuro. Sin embargo, su primera experiencia en Europa no fue la esperada.

Cómo fue su paso por Estrasburgo antes de llegar a River

Previo a su arribo a Núñez, Páez estuvo cedido durante seis meses en el Racing Club de Estrasburgo, de Francia. En un plantel con fuerte presencia de jóvenes —donde también jugaron Valentín Barco y Joaquín Panichelli—, el ecuatoriano no logró la continuidad deseada.

Disputó 21 partidos, fue titular en apenas siete y convirtió un solo gol en la Ligue 1. Esa falta de regularidad terminó siendo determinante para que Chelsea buscara un nuevo destino que le permitiera sumar minutos.

Con el Mundial como uno de sus grandes objetivos, Kendry Páez llega a River en busca de continuidad y crecimiento. Si bien no tendrá un lugar asegurado en el once de Gallardo, aparece como una alternativa creativa importante y una pieza a desarrollar en un contexto competitivo. En Núñez confían en pulir a una joya que puede explotar en cualquier momento.

