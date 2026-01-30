Kendry Páez llegó a Argentina para firmar con River: los detalles de su préstamo

Tras la victoria ante Gimnasia, Marcelo Gallardo explicó los motivos de la llegada del ecuatoriano y dejó en claro que se trata de una incorporación pensada a mediano plazo. “Se va a sumar si todo sale bien por 18 meses. Es bueno que tenga ese período de adaptación. Es un joven talento, lo veíamos observando. Emigró rápido a Chelsea, no venía teniendo continuidad e hicimos un intento en junio. No se pudo y mantuvimos contacto. Chelsea pensó en nosotros, por eso nos cede un jugador sin cargo. Hablé con él y está contento e ilusionado de venir”, expresó el entrenador.
Por qué Kendry Páez es considerado una de las grandes promesas
Desde su irrupción en la Primera División de Independiente del Valle con solo 15 años, Páez fue señalado como uno de los talentos más prometedores del fútbol sudamericano. Su crecimiento fue tan acelerado que debutó en la selección mayor de Ecuador a los 16 años y dejó su huella en las Eliminatorias Sudamericanas.
En ese contexto, se convirtió en el anotador y asistidor más joven en la historia de las Eliminatorias, tras marcarle a Bolivia en La Paz, un hito que terminó de posicionarlo en el radar de los grandes clubes europeos.
Chelsea lo compró cuando aún era menor de edad por una cifra cercana a los 20 millones de dólares, apostando a su proyección a futuro. Sin embargo, su primera experiencia en Europa no fue la esperada.
Cómo fue su paso por Estrasburgo antes de llegar a River
Previo a su arribo a Núñez, Páez estuvo cedido durante seis meses en el Racing Club de Estrasburgo, de Francia. En un plantel con fuerte presencia de jóvenes —donde también jugaron Valentín Barco y Joaquín Panichelli—, el ecuatoriano no logró la continuidad deseada.
Disputó 21 partidos, fue titular en apenas siete y convirtió un solo gol en la Ligue 1. Esa falta de regularidad terminó siendo determinante para que Chelsea buscara un nuevo destino que le permitiera sumar minutos.
Con el Mundial como uno de sus grandes objetivos, Kendry Páez llega a River en busca de continuidad y crecimiento. Si bien no tendrá un lugar asegurado en el once de Gallardo, aparece como una alternativa creativa importante y una pieza a desarrollar en un contexto competitivo. En Núñez confían en pulir a una joya que puede explotar en cualquier momento.