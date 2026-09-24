Durísimo tropiezo en el debut de Marcelo Gallardo: Ecuador fue goleado por Corea del Sur en Suwon

El ciclo de Marcelo Gallardo al frente del seleccionado de Ecuador tuvo un inicio adverso en el plano internacional. En un amistoso disputado en la ciudad de Suwon, La Tri cayó derrotada por 3-0 ante Corea del Sur, en lo que significó la primera presentación del entrenador argentino dirigiendo a un combinado nacional. El propio técnico había advertido en la previa que resultaba “muy pronto” para ver reflejada una idea de juego debido al acotado margen de preparación, un diagnóstico que terminó corroborándose con el resultado final a favor del conjunto asiático.