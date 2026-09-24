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Durísimo tropiezo en el debut de Marcelo Gallardo: Ecuador fue goleado por Corea del Sur en Suwon

En el estreno de Marcelo Gallardo como DT, Ecuador cayó 3-0 ante Corea del Sur con goles de Oh Hyeon-gyu, Son y Lee Dong-gyeong.

Marcelo Gallardo 

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El ciclo de Marcelo Gallardo al frente del seleccionado de Ecuador tuvo un inicio adverso en el plano internacional. En un amistoso disputado en la ciudad de Suwon, La Tri cayó derrotada por 3-0 ante Corea del Sur, en lo que significó la primera presentación del entrenador argentino dirigiendo a un combinado nacional. El propio técnico había advertido en la previa que resultaba “muy pronto” para ver reflejada una idea de juego debido al acotado margen de preparación, un diagnóstico que terminó corroborándose con el resultado final a favor del conjunto asiático.

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Para su estreno, el DT debió lidiar con ausencias de peso como las de Moisés Caicedo y Piero Hincapié, optando por plantar un esquema táctico 4-2-3-1. Durante la etapa inicial, el equipo sudamericano exhibió pasajes competitivos y logró incomodar el trámite del rival aplicando una asfixiante presión sobre la salida, uno de los sellos característicos del estratega. Si bien recuperó varios balones en territorio enemigo, careció de claridad con la posesión para romper líneas y generar peligro directo, concluyendo los primeros 45 minutos sin remates al arco ni grandes sobresaltos defensivos.

Cómo se desequilibró el partido en el segundo tiempo a favor de Corea del Sur

El desarrollo de la contienda dio un giro drástico en la parte complementaria. Apenas iniciado el segundo tiempo, la zaga ecuatoriana quedó mal parada y permitió que Oh Hyeon-gyu recibiera cerca del área para abrir el marcador con un remate que se desvió en Jackson Porozo. La reacción no llegó y, apenas cuatro minutos más tarde, la gran figura del encuentro, Heung-Min Son, amplió la ventaja con un golazo de tiro libre.

Con el resultado adverso y la urgencia de recortar distancias, el conjunto conducido por el estratega argentino adelantó sus líneas en el campo. John Yeboah y Juan Riquelme Angulo comandaron algunas aproximaciones profundas, pero la falta de contundencia impidió concretar las situaciones generadas. Cuando el cotejo entraba en su recta final, a los 85 minutos, una precisa combinación colectiva del ataque surcoreano culminó en la definición de Lee Dong-gyeong para sellar el 3-0 definitivo.

Qué aspectos deberá corregir Marcelo Gallardo de cara a los próximos partidos

El principal margen de mejora para los futuros entrenamientos estará centrado en la toma de decisiones con la pelota. Pese a haber mostrado velocidad y recursos técnicos individuales, el equipo falló en los momentos determinantes al elegir entre acelerar, asociarse o explotar los espacios vacíos. El técnico argentino afrontará ahora la tarea de pulir esos detalles estratégicos para que la búsqueda de un equipo protagonista empiece a plasmarse sobre el campo.

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