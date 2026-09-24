El campeón del mundo que no estará en la despedida de Messi y reaviva viejos rumores de conflicto

¿Cómo fue el paso del Papu Gómez por Italia tras la sanción por doping?

La trayectoria reciente del exjugador de Atalanta y Sevilla estuvo marcada por la inactividad prolongada y las complicaciones físicas:

Sanción por doping: en octubre de 2023 se oficializó una suspensión de dos años tras dar positivo por terbutalina en un control de noviembre de 2022, sustancia que el jugador explicó haber ingerido por error mediante un jarabe para la tos de su hijo.

El regreso a las canchas: fichó por el Padova en 2025 y volvió a disputar un partido oficial el 22 de noviembre de ese año frente a Venezia, tras 776 días sin jugar .

Poca continuidad y lesiones: en su paso por el ascenso italiano apenas disputó 9 partidos oficiales debido a inconvenientes recurrentes en el tobillo derecho, que requirieron tratamiento y una cirugía en Pisa.

"La responsabilidad fue absolutamente mía. El boludo fui yo en haber tomado un jarabe para la tos que no tenía que tomar. Pero tampoco para haberme comido dos años de suspensión. Pasé de ser campeón del mundo a que no me llame nadie, desaparecer del medio o no jugar más", reflexionó Gómez tiempo atrás sobre el impacto de la sanción.

Por qué Papu Gómez quedó afuera de la Selección y no irá a la despedida de Messi

El volante ofensivo supo ser una pieza muy visible dentro del ciclo conducido por Lionel Scaloni, formando parte de las conquistas de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y la Copa del Mundo Qatar 2022, además de mostrar una estrecha convivencia con los referentes del plantel en transmisiones y festejos. Sin embargo, tras la consagración en Lusail, su presencia en la albiceleste concluyó de manera abrupta:

Última presentación: su último partido con la camiseta argentina fue la victoria ante Australia por los octavos de final del Mundial.

Primera ausencia tras el Mundial: en marzo de 2023 no estuvo presente en los amistosos festivos ante Panamá y Curazao debido a una lesión de tobillo, siendo sustituido en la nómina por Giovani Lo Celso.

Aislamiento del grupo: tras aquella ventana FIFA, nunca más volvió a ser citado por Scaloni ni volvió a integrarse a las convocatorias oficiales del seleccionado.

Rumores y versiones sin confirmación: su alejamiento generó múltiples especulaciones mediáticas, desde presuntas filtraciones sobre el estado físico de Rodrigo De Paul durante la Copa del Mundo y supuestos roces con el entorno de Lionel Messi, hasta teorías de redes sociales sobre consultas a videntes antes de la competencia.

La postura del plantel: en 2023, Leandro Paredes desestimó las versiones y las calificó como "rumores que se dijeron en internet". Hasta el momento, ni el cuerpo técnico ni el jugador dieron explicaciones públicas oficiales sobre la ruptura.

Ausencia en el homenaje a Messi: con su desembarco en el fútbol emiratí, Gómez queda ratificado entre las ausencias confirmadas de los campeones de Qatar 2022 para la jornada de despedida del capitán en el Estadio Monumental.

Trayectoria y estadísticas principales en la carrera del Papu Gómez