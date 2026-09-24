Wanda Nara y la China Suárez, otra vez enfrentadas: el detalle de sus looks gemelos que reavivó la guerra en redes

“Encuentre las 7 diferencias”, publicó la cuenta @elejercitodelam en X dejando al descubierto los detalles que coinciden en cada uno de los looks de Wanda y la China. "Empieza Masterchef... Empiezan las mil publicaciones de la China", "¿Ya tiene estilo propio? ¿O a quién anda copiando ahora?", se preguntaron otros usuarios en la publicación subida por la actriz.

De inmadiato se instaló el debate entre los seguidores de ambas sobre quién si alguien copia el estilo de la otra o si se "imitan" los looks mutuamente.

Cabe recordar que hace unos días en LAM (América TV) fue Nora Colosimo quien apuntó que la China Suárez estaba siempre pendiente de los pasos de su hija. “Si Wanda se vestía de verde, ella se vestía de verde. Si se vestía de rosa, ella se vestía de rosa”, manifestó picante la madre de la conductora.

Lo cierto es que una vez más los outfits de la China Suárez y Wanda Nara vuelven a instalar la polémica entre ambas famosas.

Wanda Nara habló de la polémica baja de L-Gante de MasterChef Celebrity

Wanda Nara habló en exclusiva con PrimiciasYa sobre la salida de L-Gante de MasterChef Celebrity y reveló cómo quedó su vínculo tras la polémica decisión.

Consultada por este medio sobre cómo había quedado su vínculo con el cantante después de su salida del programa, la conductora llevó tranquilidad y dejó abierta la posibilidad de volver a verlo dentro del reality.

"Bien, muy bien. Va a venir seguro de invitado, estamos todo el tiempo ahí en contacto y yo también le dije: 'Heavy, no es lo que parece'", respondió sin entrar en polémicas con el cantante.

Y agregó al respecto: "Hoy justo le pregunté a un participante: '¿Es lo como se ve en casa?'. Es mucho más difícil ahí. Son muchas horas, mucho tiempo parados. Lo que se ve en la tele es un resumen de todo lo que pasa y son muchas horas tenés que estar".