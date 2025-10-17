El insólito encuentro de Mauro Szeta en pleno aire con una prima: el divertido video

Embed

Rápido de reflejos, Martín Salwe le puso retorno a la señora para que pudiese hablar en vivo con su primo. Mientras la conectaban, el conductor del ciclo de América TV bromeó deslizando que el programa parecía el recordado ciclo de Franco Bagnato "Gente que busca gente", así como Szeta confesaba que había faltado a la última reunión familiar.

"¡Hola! ¿Qué decis? No pude ir al último encuentro. Me quedé re caliente que no llegué por tiempo. Te mando un beso. ¡Qué coincidencia que justo Martín va a hacer la nota y estás vos ahí!", le hizo saber el periodista a su pariente.

"Yo dije, uy, bueno, quería saludar a este chico, que lo veo siempre. Así que, bueno. Escuchame. Besos para vos", atinó a responder la señora con una sonrisa de oreja a oreja.

Así las cosas, Mauro Szeta tuvo las más cariñosas palabras para con su prima. "Quiero destacar que ella es una de las que junta a nuestra familia", confió emocionado mientras la prometió que en la próxima juntada estará presente.

En tanto, para ponerle un poco de humor a la situación, Lape preguntó pícaro: "¿Podemos ir nosotros también? ¿Podemos ir nosotros los del club?", a lo que la mujer respondió con un rotunda "¡sí, vengan todos!". ¡Increíble!

Mauro Szeta - encuentro al aire con su prima - captura Lape Club Social

Cuál fue la escalofriante revelación de Mauro Szeta sobre la detención de Morena Rial

Morena Rial atraviesa, sin dudas, uno de los momentos más difíciles de su vida. Luego de un año marcado por conflictos personales y judiciales, la hija de Jorge Rial volvió a quedar detenida recientemente. Separada desde el año pasado de su primogénito Francesco, la joven volvió a ocupar los titulares a fines de septiembre, cuando el periodista Mauro Szeta reveló los motivos por los que había sido nuevamente arrestada.

De acuerdo con la información confirmada por el especialista en policiales, Morena está vinculada a una organización dedicada al robo de viviendas bajo la modalidad conocida como “escruche”. Si bien a comienzos de este año había recuperado la libertad gracias a una excarcelación extraordinaria por su condición de madre reciente, la Justicia volvió a ordenar su detención al constatar que no había cumplido con las condiciones impuestas en aquel beneficio.

TW Mauro Szeta sobre detención de Morena Rial 1

La noticia de su reclusión se conoció durante la tarde del lunes 29 de septiembre, y fue Szeta quien primero dio detalles del caso, anticipando además qué podría suceder en las próximas horas. “Volvieron a detener a Morena Rial: según la jueza, no cumplió ninguna de las condiciones de la excarcelación. La capturó la policía de San Isidro por orden del fiscal Ferrari y de la juez. Es una de las causas por el delito de robo ocurrido en Martínez”, escribió el periodista desde su cuenta de X (ex Twitter) y luego amplió la información en Lape Club Social Informativo (América TV).

Más tarde, el comunicador sumó precisiones sobre la situación de la hija del exconductor de Intrusos. Indicó que “quedó alojada en la comisaría séptima de San Isidro”, y reiteró que la causa por la cual se encuentra tras las rejas “responde a un robo en Martínez”. También añadió que “fue detenida en el barrio porteño de Caballito”, completando así el panorama de un nuevo capítulo judicial en la vida de Morena, que hoy enfrenta un escenario cada vez más complejo y cargado de incertidumbre.