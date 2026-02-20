Tristeza en un aeropuerto: abandonó a su perro y dio una insólita excusa
El animal, un Goldendoodle de 2 años, fue dejado atado a un poste en plena terminal aérea.
Un Goldendoodle, de 2 años, fue abandonado en un aeropuerto de Las Vegas.
Una mujer, de 26 años, fue detenida luego de abandonar a su perro en un aeropuerto de Las Vegas, en Estados Unidos. El hecho, que tomó estado público en las últimas horas, ocurrió el 2 de febrero, cuando Germiran Bryson intentó abordar un vuelo de JetBlue con su Goldendoodle (mezcla de golden retriever y caniche) de 2 años, al que presentó como mascota de servicio.
Según informaron medios locales, la joven no había completado la documentación obligatoria ni presentó los certificados requeridos para viajar con un animal de asistencia, por lo que la aerolínea le negó la tarjeta de embarque.
En lugar de reprogramar el vuelo o resolver el trámite, ató la correa del canino a un medidor metálico de equipaje en el mostrador y se dirigió hacia su puerta de embarque, dejándolo solo.
El episodio ocurrió en el Aeropuerto Internacional Harry Reid. Testigos señalaron que el animal permaneció tranquilo: se acostó en el piso y hasta lamió el brazo de un empleado que se acercó a asistirlo.
En ese contexto, personal de la terminal dio aviso a la Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD). Los agentes localizaron a Bryson en la Puerta D1. De acuerdo con el parte oficial, se mostró hostil, se resistió al arresto y ofreció distintas explicaciones, entre ellas que pensaba reprogramar el vuelo o que el perro tenía un dispositivo de rastreo y regresaría por él más tarde.
La joven fue detenida y enfrenta cargos menores por abandono de animal, resistencia a la autoridad y obstrucción a la investigación, entre otros. La próxima audiencia judicial fue fijada para el 31 de marzo.
Qué pasará con el perro abandonado en un aeropuerto
El perro quedó bajo custodia y luego fue trasladado a Clark County Animal Protection Services, donde cumplió el período obligatorio de retención. Como la dueña no intentó recuperarlo, fue derivado a Retriever Rescue of Las Vegas, una organización especializada en rescate de retrievers.
En el refugio lo rebautizaron “JetBlue”, en referencia al mostrador donde fue abandonado. Lo describieron como un perro sociable y cariñoso, que no mostró signos de estrés por lo sucedido.
La difusión de las imágenes de seguridad, con el rostro de la mujer pixelado, generó indignación y más de 300 consultas de adopción. Actualmente se encuentra en un hogar de tránsito y en proceso de adopción definitiva.