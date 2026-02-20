Tristeza en un aeropuerto: abandonó a su perro y dio una insólita excusa

En ese contexto, personal de la terminal dio aviso a la Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD). Los agentes localizaron a Bryson en la Puerta D1. De acuerdo con el parte oficial, se mostró hostil, se resistió al arresto y ofreció distintas explicaciones, entre ellas que pensaba reprogramar el vuelo o que el perro tenía un dispositivo de rastreo y regresaría por él más tarde.

La joven fue detenida y enfrenta cargos menores por abandono de animal, resistencia a la autoridad y obstrucción a la investigación, entre otros. La próxima audiencia judicial fue fijada para el 31 de marzo.

Qué pasará con el perro abandonado en un aeropuerto

perroabandonado

El perro quedó bajo custodia y luego fue trasladado a Clark County Animal Protection Services, donde cumplió el período obligatorio de retención. Como la dueña no intentó recuperarlo, fue derivado a Retriever Rescue of Las Vegas, una organización especializada en rescate de retrievers.

En el refugio lo rebautizaron “JetBlue”, en referencia al mostrador donde fue abandonado. Lo describieron como un perro sociable y cariñoso, que no mostró signos de estrés por lo sucedido.

La difusión de las imágenes de seguridad, con el rostro de la mujer pixelado, generó indignación y más de 300 consultas de adopción. Actualmente se encuentra en un hogar de tránsito y en proceso de adopción definitiva.