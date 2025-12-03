Desgarrador: el último mensaje del DT de Luján antes de morir a los 35 años

El posteo reflejaba dos de las pasiones que más lo movilizaban: la formación juvenil y el sentido de pertenencia dentro de Luján, el club que lo vio nacer futbolísticamente y al que regresó en todos los roles posibles.

image

Quién era Santiago Fredes y cómo fue su carrera en el fútbol

Fredes tuvo una trayectoria sólida dentro del ascenso argentino. Como futbolista pasó por Flandria, Defensores Unidos de Zárate (CADU), Excursionistas y Luján, donde jugó en tres ciclos distintos como mediocampista hasta retirarse y comenzar su carrera como entrenador.

Su relación con Luján fue siempre cercana. Debutó en el club como jugador en 2011, se retiró con esa misma camiseta y luego inició un camino desde abajo como coordinador de inferiores y entrenador de juveniles. En 2024 fue elegido para dirigir al primer equipo y rápidamente se consolidó, al punto de ser confirmado para la temporada siguiente.

En redes sociales, se mostraba orgulloso de cada paso dado y compartía fotos junto a su pareja y su pequeña hija, reflejando su costado familiar.

El comunicado oficial de Club Luján tras el fallecimiento de Santiago Fredes

El club publicó un mensaje cargado de emoción y respeto para anunciar la muerte cerebral del entrenador. “Nuestro director técnico Santiago Fredes ha sido declarado con muerte cerebral. El ‘Pulga’ nos deja una huella imborrable como jugador, entrenador y formador, pero sobre todo como estandarte de los valores que Luján pregona”, expresaron.

La institución destacó su entrega, sentido de pertenencia, pasión y calidad humana, y pidió mantener un espacio de respeto hacia la familia. “Quedará guardado para siempre en la memoria y cariño de toda la gente que lo conoció”, cerró el mensaje.

La muerte de Santiago Fredes golpea en un lugar especialmente sensible: el del fútbol que se sostiene en el sacrificio, las raíces, la comunidad y el afecto. Su legado, marcado por la formación juvenil y el amor por Luján, permanecerá en cada chico, cada familia y cada hincha que compartió su camino.