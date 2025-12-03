Desgarrador: el último mensaje del DT de Luján antes de morir a los 35 años
El Club Luján confirmó la muerte del entrenador Santiago “Pulga” Fredes, de 35 años, tras una semana internado por un grave cuadro de salud. Su último posteo en redes hoy toma un significado especial.
Santiago “Pulga” Fredes, entrenador del Club Luján, murió a los 35 años.
El fútbol de ascenso vive horas de profundo dolor. Este martes, el Club Luján confirmó la muerte de su director técnico, Santiago “Pulga” Fredes, de 35 años, quien llevaba una semana internado por un delicado cuadro de salud que derivó en un desenlace inesperado. Su partida deja un vacío enorme en una institución en la que creció, jugó, formó juveniles y finalmente dirigió al primer equipo.
“El Pulga”, como todos lo conocían, atravesaba un momento de plenitud profesional: había sido confirmado como entrenador para la temporada 2026 tras una buena campaña en 2025. Pero un cuadro autoinmune, diagnosticado según el medio local Ladrán Sancho, deterioró su estado de manera súbita desde el 24 de noviembre, día en el que quedó internado.
Cuál fue el último posteo de Santiago Fredes antes de su muerte
La última publicación de Fredes en Instagram cobró este martes un sentido profundamente emotivo. El pasado 7 de noviembre, el entrenador compartió un video de la categoría 2014 del club festejando su consagración en el Torneo César Luis Menotti, de Infantiles AFA 2025.
“Categoría 2014 campeón 2025 Infantiles AFA – Torneo César Luis Menotti. Una categoría que se formó un año antes de competir oficialmente y que creció con responsabilidad, acompañamiento de sus padres y mucho sentido de pertenencia”, escribió junto a las imágenes. Como era habitual, también felicitó a los entrenadores y al staff que acompaña las divisiones infantiles.
El posteo reflejaba dos de las pasiones que más lo movilizaban: la formación juvenil y el sentido de pertenencia dentro de Luján, el club que lo vio nacer futbolísticamente y al que regresó en todos los roles posibles.
Quién era Santiago Fredes y cómo fue su carrera en el fútbol
Fredes tuvo una trayectoria sólida dentro del ascenso argentino. Como futbolista pasó por Flandria, Defensores Unidos de Zárate (CADU), Excursionistas y Luján, donde jugó en tres ciclos distintos como mediocampista hasta retirarse y comenzar su carrera como entrenador.
Su relación con Luján fue siempre cercana. Debutó en el club como jugador en 2011, se retiró con esa misma camiseta y luego inició un camino desde abajo como coordinador de inferiores y entrenador de juveniles. En 2024 fue elegido para dirigir al primer equipo y rápidamente se consolidó, al punto de ser confirmado para la temporada siguiente.
En redes sociales, se mostraba orgulloso de cada paso dado y compartía fotos junto a su pareja y su pequeña hija, reflejando su costado familiar.
El comunicado oficial de Club Luján tras el fallecimiento de Santiago Fredes
El club publicó un mensaje cargado de emoción y respeto para anunciar la muerte cerebral del entrenador. “Nuestro director técnico Santiago Fredes ha sido declarado con muerte cerebral. El ‘Pulga’ nos deja una huella imborrable como jugador, entrenador y formador, pero sobre todo como estandarte de los valores que Luján pregona”, expresaron.
La institución destacó su entrega, sentido de pertenencia, pasión y calidad humana, y pidió mantener un espacio de respeto hacia la familia. “Quedará guardado para siempre en la memoria y cariño de toda la gente que lo conoció”, cerró el mensaje.
La muerte de Santiago Fredes golpea en un lugar especialmente sensible: el del fútbol que se sostiene en el sacrificio, las raíces, la comunidad y el afecto. Su legado, marcado por la formación juvenil y el amor por Luján, permanecerá en cada chico, cada familia y cada hincha que compartió su camino.