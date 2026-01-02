Qué es la leptospirosis y cómo se contagia: la enfermedad que atemorizó a Silvina Scheffler, ex Gran Hermano

También dio cuenta del impacto emocional que atravesaba. “Estoy muy angustiada, peleándola como puedo”, señaló, y advirtió que la recuperación sería lenta.

Qué es la leptospirosis, el cuadro que generó preocupación en la salud de Silvina Scheffler

La leptospirosis es una enfermedad causada por una bacteria que puede estar presente en la orina de animales como roedores, perros, vacas, cerdos, caballos y especies silvestres.

El contagio se produce por el contacto directo con la orina de un animal infectado, o con agua y ambientes contaminados.

La bacteria sobrevive en lugares húmedos y protegidos de la luz, por lo que el riesgo aumenta en situaciones de inundaciones o durante actividades recreativas en ríos, lagos, lagunas y arroyos, como nadar, pescar, acampar o practicar deportes náuticos.

Síntomas de la leptospirosis

En una primera etapa, la enfermedad suele manifestarse como un cuadro gripal, con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y malestar general. Luego puede presentarse una segunda fase de mayor gravedad.

Ante la aparición de estos síntomas, especialmente si hubo actividades de riesgo, es fundamental consultar de inmediato a un médico, ya que puede resultar mortal.

El tratamiento incluye el uso de antibióticos, que resulta más efectivo cuando se administra durante la primera semana desde el inicio de los síntomas. Según la gravedad del cuadro, puede ser oral o intravenoso, y en los casos más severos puede requerirse el ingreso a cuidados intensivos.

Para prevenirla, se recomienda evitar el contacto con aguas estancadas, combatir la presencia de roedores, usar guantes y botas en tareas de limpieza o desmalezado, y mantener los espacios libres de basura. En zonas rurales, también se aconseja vacunar a perros y vacas en áreas endémicas.