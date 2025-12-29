Angustia por la grave enfermedad de un integrante de Midachi: "Fue un pequeño infierno"

El humorista también reflexionó sobre cómo este tipo de diagnósticos generan una reacción en cadena: llamados, consejos, advertencias y opiniones que muchas veces aumentan la carga emocional del paciente. “Hay gente que te tranquiliza y otra que te dice que te prepares para lo peor. Todo eso te atraviesa”, explicó.

Pese al duro momento que le tocó vivir, Volpato llevó tranquilidad al contar que hoy su estado de salud es favorable. “Estoy bien, estoy estabilizado”, remarcó, aunque no dudó en definir todo el proceso como “un pequeño infierno”.

Embed

Cuándo regresa Midachi

Midachi, uno de los fenómenos del humor más emblemáticos de la Argentina, confirmó la semana pasada su regreso a los escenarios con varias funciones programadas en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires del 27 al 30 de agosto de 2026, en un show que será el último encuentro con su público tras décadas de carrera. Las entradas ya salieron a la venta a través de la plataforma oficial TuEntrada.com y en boletería del teatro.

El anuncio fue acompañado por la confirmación de que Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato volverán a juntarse para repasar los personajes, sketchs y momentos más recordados de sus distintos espectáculos, con la promesa de humor, emoción y nostalgia para quienes los siguieron a lo largo de los años.