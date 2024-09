Qué es un embarazo ectópico, el dramático diagnóstico que recibió María Becerra

maria becerra y j rei.jpg La imagen que María Becerra compartió en sus redes sociales.

En el pie de foto, María Becerra fue muy clara al explicar lo sucedido. "Queremos tomarnos un momento para contarles algo importante y personal. Ayer tuve que realizarme una intervención debido a que estaba cursando un embarazo ectópico", comenzó la cantante. Luego agregó: "Afortunadamente, todo salió muy bien y ya estamos con Juli en casa, recuperándome rodeada de mucho amor".}

La joven artista, quien actualmente se encuentra en plena gira de conciertos en Sudamérica, México y Estados Unidos, también compartió algunos detalles sobre los síntomas que la llevaron a buscar atención médica. María describió que el problema comenzó después de un ensayo: “Fue un momento inesperado, sentí dolores muy fuertes en el abdomen luego de terminar el ensayo de ayer y fuimos a la guardia”, narró.

La situación, como ella misma lo relató, fue un golpe emocional muy duro, ya que la pareja estaba llena de ilusión por la posibilidad de ser padres. “Nosotros ansiábamos ser padres y tener un bebé, lo cual sigue estando en nuestros planes a futuro, ya que nos sobra amor y toda una vida por delante”, expresó María Becerra con optimismo, dejando claro que este traspié no ha debilitado sus deseos de formar una familia.

El embarazo ectópico: qué es y por qué es peligroso

El anuncio de María Becerra hizo que muchos de sus seguidores se preguntaran qué es exactamente un embarazo ectópico y cuáles son los riesgos asociados. Según información del prestigioso sitio Mayo Clinic, un embarazo ectópico ocurre cuando un óvulo fecundado se implanta fuera del útero, comúnmente en las trompas de Falopio. Este tipo de embarazos no pueden desarrollarse de manera normal, ya que las trompas no están diseñadas para albergar un embarazo. Como resultado, el óvulo no puede sobrevivir y, de no ser tratado a tiempo, puede causar complicaciones graves, incluso poner en riesgo la vida de la mujer debido al sangrado interno.

En condiciones normales, el óvulo fertilizado viaja desde los ovarios hasta el útero a través de las trompas de Falopio, donde se implanta en el revestimiento del útero y comienza su desarrollo. Sin embargo, en un embarazo ectópico, el óvulo se adhiere fuera de la cavidad principal del útero, lo que puede causar un crecimiento anormal del tejido y, en casos graves, una ruptura que provoque hemorragias potencialmente fatales si no se interviene médicamente.

Los embarazos ectópicos son una de las principales causas de complicaciones durante las primeras etapas del embarazo y requieren una intervención quirúrgica inmediata. Dependiendo de la situación, los médicos pueden optar por remover el óvulo o, en casos más graves, realizar una cirugía para reparar o remover la trompa afectada. Afortunadamente, como explicó María Becerra, su intervención fue exitosa y ahora se encuentra en proceso de recuperación junto a su pareja.