El desgarrador mensaje de María Becerra al revelar que perdió un embarazo

"Afortunadamente, todo salió muy bien y ya estamos con Juli en casa, recuperándome rodeada de mucho amor", siguió.

María precisó que empezó a sentir dolores intensos en el abdomen, fue a la guardia y le indicaron que tenían que hacerle una intervención. "Fue un momento inesperado, sentí dolores muy fuertes en el abdomen luego de terminar el ensayo de ayer y fuimos a la guardia donde los dos nos enteramos de que el embarazo era ectópico y con hemorragia", detalló.

La artista mencionó que aún están reponiéndose del golpe emocional que representó enterarse que el embarazo no podía llegar a término: "Fue muy duro emocionalmente todo lo que vivimos ya que nosotros ansiábamos ser padres y tener un bebé".

La intérprete de "Miénteme" destacó el trabajo de los profesionales que la atendieron. "Afortunadamente el equipo médico increíble y el apoyo de nuestra familia y amigos más cercanos nos ayudó a sentirnos fuertes y en buenas manos", sostuvo.

Al finalizar, llevó tranquilidad a sus afectos cercanos y a sus fans. "Sé que algunos pueden haberse enterado y preocupado, por eso mismo les contamos, no queremos que anden circulando noticias falsas en este momento tan delicado. Quiero que sepan que estoy bien y que como me recomendaron los médicos, estaré volviendo poco a poco a mi rutina y al trabajo. Gracias por sus mensajes de apoyo, de verdad significan mucho para nosotros", concluyó.

María Becerra explicó en un show por qué se fue de las redes sociales

Luego de anunciar su alejamiento de las redes sociales, María Becerra habló ante su público en el cierre de su gira por España. "Recibir el cariño de ustedes es muy bonito. Muy especial", dijo entre lágrimas la artista argentina.

Y siguió: "A veces la gente, más que nada en las redes sociales, es muy dañina. No miden las consecuencias de sus palabras y van hiriendo por doquier. Eso nunca me pasó acá, sobre el escenario".

"Les quiero agradecer esto, por ser tan lindo público. Por habernos recibido tan bien, para nosotros su cariño significa un montón", concluyó.

Recordemos que el 30 de julio a través de una serie de posteos, la propia Becerra dejó asentado su alejamiento de las plataformas.

"Me voy de esta red social", comenzó el hilo de X y detalló su decisión: “He luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa, se siente horrible todo esto, experimente desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico".

“Es despertarme todos los días y leer miles de cosas ofensivas sobre mí hablando de mi vida personal, de mis gustos para vestir como si estuviera cometiendo algún crimen y mereciera lo peor cuando solo es MI GUSTO para vestir. Se meten con mi físico a diario, con todo!”, se refirió a los mensajes que recibe a diario.

"Yo entiendo que esto forma parte de la fama, entiendo que muchos quieren ayudarme y aconsejarme y ustedes más que nadie saben que los escucho y me importa mucho lo que piensan. Pero llegar al punto de insultarme como lo hacen es inaceptable para mí. No voy a seguir tolerando esto porque me hace MUY MAL", confesó.

La cantante decidió darle un pare al hate que está recibiendo con su decisión de dejar las redes sociales: “Entiendo que cosas así me van a seguir sucediendo. Pero yo no voy a seguir siendo masoquista teniendo una red social en la que entras y es solo leer cosas horribles. Me voy de aca. Gracias a todos lxs que me bancan y me mandan su amor”.

Becerra dio a entender que abandonara principalmente su cuenta de X, donde más sufre de las críticas, y que le confiará su cuenta de Instagram a una persona de su confianza para que suba contenido elegido por ella.

“Volveré a agarrar el celular cuando me sienta capaz de hacerlo. Por el momento solo me ha causado ansiedad y pánico”, cerró.