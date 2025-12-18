Qué dice el primer parte médico de Christian Petersen: "Falla multiorgánica y..."

Tras ser estabilizado, los médicos decidieron derivarlo al Hospital Ramón Carrillo, el centro de mayor complejidad de la región, donde permanece internado desde entonces.

Christian Petersen

Los detalles sobre cómo se encuentra Christian Petersen

Desde su ingreso, el estado de salud de Christian Petersen es bastante delicado. Según fuentes cercanas a su atención, el chef:

Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica

Permanece ventilado y hemodinámicamente inestable

Recibe tratamiento con drogas vasoactivas

Presenta arritmia persistente

Cursa un cuadro de falla multiorgánica

La gravedad de su cuadro impidió, hasta el momento, su traslado a la ciudad de Buenos Aires, una opción que los médicos evaluaron en las primeras horas tras la internación.