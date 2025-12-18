Qué dice el primer parte médico de Christian Petersen: "Falla multiorgánica y..."
18 dic 2025, 12:56
Qué dice el primer parte médico de Christian Petersen: "Falla multiorgánica y..."
El famoso chef Christian Petersen atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. Desde el viernes, permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, con un cuadro delicado y pronóstico reservado.
El episodio ocurrió la semana pasada, cuando Petersen, de 55 años, participaba de una excursión para ascender el volcán Lanín junto a un grupo de personas. Según trascendió, la actividad estaba registrada oficialmente en el Parque Nacional Lanín.
Durante el ascenso, el guía del grupo notó que uno de los integrantes no estaba en condiciones físicas óptimas y alertó de inmediato a un guardaparque. Así se activó un operativo de rescate que permitió bajar al chef de la montaña.
Ya en la base, Petersen fue sedado y trasladado en ambulancia al hospital de Junín de los Andes. Allí, el equipo médico detectó que sufría un brote y una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca que acelera e irregulariza el ritmo del corazón.
Tras ser estabilizado, los médicos decidieron derivarlo al Hospital Ramón Carrillo, el centro de mayor complejidad de la región, donde permanece internado desde entonces.
Los detalles sobre cómo se encuentra Christian Petersen
Desde su ingreso, el estado de salud de Christian Petersen es bastante delicado. Según fuentes cercanas a su atención, el chef:
Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica
Permanece ventilado y hemodinámicamente inestable
Recibe tratamiento con drogas vasoactivas
Presenta arritmia persistente
Cursa un cuadro de falla multiorgánica
La gravedad de su cuadro impidió, hasta el momento, su traslado a la ciudad de Buenos Aires, una opción que los médicos evaluaron en las primeras horas tras la internación.