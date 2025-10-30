En vivo Radio La Red
Trends
ESCANDALO

Qué pasó con el psicólogo Doctor Chinaski: acusaciones de abuso y una investigación que avanza

La polémica se inició luego de unas declaraciones de Dr. Chinaski en un canal de streaming.

ESCÁNDALO CON EL PSICÓLOGO DE LOS FAMOSOS: EL "DR. CHINASKI" ACUSADO DE ABUSO

La fiscalía de Paraná, Entre Ríos, inició una investigación penal de oficio contra el psicólogo Javier Pérez, apodado "doctor Chinaski", luego de que este realizara declaraciones controvertidas durante un streaming. En el programa conducido por Juan Aviale, Pérez Chinaski afirmó: "Siempre que viene una chica que se auto percibe linda al consultorio, más temprano que tarde te propone pasar a otra cosa en lugar del análisis. Te quiere garchar". Estas palabras generaron indignación y motivaron a numerosas mujeres a compartir experiencias negativas con el profesional en redes sociales.

Aunque hasta el momento no se han presentado denuncias penales formales por parte de víctimas directas, la fiscalía decidió actuar tras la repercusión pública y la cantidad de testimonios surgidos. Algunas mujeres relataron haber sido tratadas con desdén o incluso acosadas durante sesiones o clases universitarias impartidas por Pérez Chinaski. La universidad donde trabajó hasta 2019 emitió un comunicado invitando a quienes hayan sufrido situaciones inapropiadas a acercarse y denunciar.

FUENTE: YOUTUBE
