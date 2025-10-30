Qué pasó con el psicólogo Doctor Chinaski: acusaciones de abuso y una investigación que avanza

La fiscalía de Paraná, Entre Ríos, inició una investigación penal de oficio contra el psicólogo Javier Pérez, apodado "doctor Chinaski", luego de que este realizara declaraciones controvertidas durante un streaming. En el programa conducido por Juan Aviale, Pérez Chinaski afirmó: "Siempre que viene una chica que se auto percibe linda al consultorio, más temprano que tarde te propone pasar a otra cosa en lugar del análisis. Te quiere garchar". Estas palabras generaron indignación y motivaron a numerosas mujeres a compartir experiencias negativas con el profesional en redes sociales.
