Cómo activar el modo Halloween 2025 en WhatsApp que está causando furor entre los usuarios

Luego, buscá y descargá imágenes con motivos de Halloween en formato vertical, horizontal y cuadrado. Te servirán para personalizar los fondos de pantalla, el teclado e incluso el ícono de WhatsApp. Una vez tengas todo listo, podés comenzar la transformación de tu app.

Diseño sin título (3).jpg

Cómo cambiar el fondo de pantalla de tus chats

El primer paso para lograr el modo Halloween en WhatsApp consiste en modificar el fondo de tus conversaciones. Esto se puede hacer directamente desde la aplicación, sin necesidad de herramientas externas.

Seguí estos pasos:

Abrir WhatsApp y tocar los tres puntos verticales en la esquina superior derecha.

y tocar los tres puntos verticales en la esquina superior derecha. Entrar en Ajustes y seleccionar Chats .

y seleccionar . Tocar la opción Fondo de pantalla .

. Presionar Cambiar y elegir Mis fotos .

y elegir . Buscar la imagen vertical con temática de Halloween que descargaste.

Ajustar el encuadre y seleccionar Establecer como fondo de pantalla.

Cada vez que abras un chat, verás el nuevo fondo decorado con elementos tenebrosos. Podés usar tonos oscuros o imágenes de luces naranjas para mantener la estética de la noche de brujas sin dificultar la lectura.

origen-calabaza-halloween

Así podés personalizar el teclado con un diseño aterrador

No hay detalle pequeño cuando se trata de ambientar tu teléfono. El teclado es uno de los elementos que más utilizás, y también puede adoptar un toque escalofriante.

Para hacerlo, abrí cualquier chat y tocá la barra de texto para desplegar el teclado. Luego seguí estos pasos:

Pulsar el ícono de engranaje que abre los ajustes del teclado.

que abre los ajustes del teclado. Entrar a la sección Tema y seleccionar Mis temas .

y seleccionar . Elegir la imagen horizontal que descargaste con temática de Halloween.

Ajustar la posición, regular el brillo y presionar Listo.

Si usás Gboard, el teclado oficial de Google, el proceso será idéntico. El cambio se aplicará en todas tus conversaciones, dándole un aspecto misterioso y muy original.

WhatsApp

Modificá el ícono de WhatsApp con un toque oscuro

El tercer paso para completar el modo Halloween en WhatsApp es cambiar el ícono de la app. Con Nova Launcher u otro launcher compatible, puedes reemplazarlo fácilmente por una versión personalizada.

Mantener presionado el ícono de WhatsApp en la pantalla de inicio.

Pulsar Editar .

. Tocar el ícono de la aplicación y elegir Galería de íconos o Fotos .

o . Seleccionar la imagen cuadrada que descargaste, idealmente una calabaza o un logo modificado con colores naranjas y negros.

Guardar los cambios.

Al regresar a la pantalla principal, vas a ver el nuevo ícono de WhatsApp con estética de Halloween, un detalle que pocos usuarios conocen.

WhatsApp

Sumá un fondo animado a WhatsApp con temática de terror

Si querés llevar la personalización al siguiente nivel, podés añadir widgets o fondos animados. En la Play Store hay decenas de opciones gratuitas con motivos de Halloween: niebla que se mueve, ojos brillando entre la oscuridad o calabazas encendidas.

Los pasos son simples:

Mantener presionado un espacio libre en la pantalla de inicio.

Seleccionar Fondos de pantalla o Widgets .

o . Elegir uno con temática de Halloween.

Este detalle complementará tu modo Halloween en WhatsApp y hará que todo tu dispositivo luzca con un aire festivo y misterioso.