Deportes
FIFA
Mundial 2026
FÚTBOL

Mundial 2026: Argentina lidera la demanda de entradas fuera de los países anfitriones

La FIFA informó que en apenas 24 horas se registraron más de 1,5 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026. Argentina aparece como el país con mayor demanda detrás de Estados Unidos, México y Canadá, organizadores de la competencia.

Mundial 2026: Argentina lidera la demanda de entradas fuera de los países anfitriones

La pasión argentina por el fútbol volvió a quedar en evidencia. La FIFA confirmó que durante el primer día del período de inscripción se recibieron más de 1,5 millones de solicitudes de entradas provenientes de 210 países. Dentro de ese universo, Argentina se posicionó entre los principales demandantes, solo por detrás de los países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

image

El dato sorprende por la magnitud: la expectativa local superó a potencias futboleras como Brasil, Colombia, Inglaterra, España, Portugal y Alemania. Con el recuerdo fresco del título en Qatar 2022, la Selección Argentina genera un entusiasmo que se refleja en la intención de los hinchas de acompañar al equipo en Norteamérica el próximo año.

Cómo funciona la primera fase de venta de entradas

La primera etapa está destinada exclusivamente a usuarios de tarjeta de crédito Visa. En esta instancia, la FIFA habilitó un período de inscripción que permanecerá abierto hasta el 19 de septiembre a las 12:00 (hora argentina). Durante este lapso, los fanáticos pueden anotarse para participar en el sorteo que determinará quiénes tendrán la chance de comprar los boletos.

El procedimiento es claro: una vez cerrada la inscripción, la FIFA realizará un proceso de selección aleatorio. A partir del 29 de septiembre, los afortunados recibirán un correo electrónico con la fecha y la hora exacta para efectuar la compra, siempre sujeta a disponibilidad. La entidad aclaró que el momento en que se efectúe la inscripción no altera las posibilidades de salir sorteado, lo que garantiza igualdad entre los solicitantes.

Cuánto cuestan las entradas para el Mundial 2026

Los precios arrancan en 60 dólares para los partidos de la fase de grupos. Además de los tickets individuales, los fanáticos podrán acceder a entradas por sede o por equipo, lo que permite organizar el viaje con mayor previsibilidad según la preferencia de cada hincha. En total, se pondrán a disposición entradas para los 104 encuentros del torneo, cifra récord tras la ampliación del formato de competencia.

Dónde se deben comprar las entradas y qué advierte la FIFA

La FIFA remarcó que tanto los tickets como los paquetes de hospitalidad deben adquirirse únicamente a través del sitio oficial FIFA.com/tickets. La advertencia apunta a prevenir estafas o problemas de validez en las entradas adquiridas por canales no autorizados, algo que históricamente ha ocurrido en torneos de esta magnitud.

En paralelo, la organización confirmó que las próximas fases de venta comenzarán en octubre. Será allí cuando se abra el abanico a un público más amplio y se habiliten nuevas modalidades de compra, siempre bajo el mismo sistema de control y transparencia.

Un anticipo de la cita mundialista

Con este nivel de demanda, el Mundial 2026 ya genera una expectativa sin precedentes. El torneo se disputará en tres países y tendrá la participación de 48 selecciones, con un calendario que incluirá más partidos y mayor cantidad de sedes que en ediciones anteriores.

Para los argentinos, el proceso de inscripción en esta primera instancia representa la posibilidad de dar un paso concreto hacia la cita mundialista. El entusiasmo no solo refleja la pasión por la Selección, sino también la ilusión de volver a ver a Lionel Messi y compañía en un escenario histórico.

