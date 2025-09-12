El impactante cambio físico de Marta González a tres meses de su delicada operación: así está hoy

"Yo hace 24, 25 años que le estoy ganando al cáncer. Pero eran todos cáncer de mama primarios", explicó al tiempo que detalló que " este último pasó de grado secundario. Me cagó este. Viste, hay que ser bruta. No hay que pasar de grado en esto. Y bueno, las células se fueron a la piel y eso es lo que estoy tratando de parar", detalló sin perder el buen humor para descontracturar la situación.

Asimismo, la querida actriz que supo protagonizar tantos éxitos a lo largo de más de cinco décadas, tampoco tuvo pudor alguno de contar y mostrar que a raíz del tratamiento de quimioterapia está usando una peluca que le dio Oscar Colombo.

Así, tras quitarse el postizo de su cabeza, González expresó que con su testimonio cree estar ayudando a otras personas que están pasando por su misma situación. "Yo creo que hay que mostrar eso y hay que decir que no tenemos que tener vergüenza, porque estamos transitando una enfermedad. Yo no soy enferma, yo tengo una enfermedad, que si Dios quiere, la estoy venciendo desde hace 25 años, esta es más jodida, pero bueno", concluyó valiente.

Marta González 1

Qué enfermedad padece Marta González

Marta González atraviesa nuevamente un difícil momento en su vida personal y de salud. La reconocida figura fue diagnosticada otra vez con cáncer de mama, una enfermedad que ya había enfrentado en varias oportunidades y contra la cual luchó incansablemente. A lo largo de su vida, Marta se ha enfrentado en cuatro ocasiones a este diagnóstico. En tres de ellas logró salir adelante y superar los tratamientos con enorme fortaleza, pero recientemente, tras una nueva biopsia, se confirmó la presencia de células cancerígenas que volvieron a alterar su presente.

Según se conoció, este último hallazgo reveló que las células malignas se habían expandido e invadido parte de su piel. Sin embargo, los médicos aclararon que no se trata de un cáncer de piel, sino de una manifestación relacionada directamente con el cáncer de mama, que permanece alojado debajo de la superficie cutánea. Frente a esta nueva situación, González inició un tratamiento de inmunoterapia, al que se sumó una nueva cirugía en mayo pasado con el objetivo de combatir de manera integral el avance de la enfermedad.

marta gonzalez.jpg

El diagnóstico más reciente se produjo en 2024, cuando la biopsia determinó la reaparición del cáncer. Desde entonces, Marta se ha sometido de manera constante a controles médicos y a procedimientos específicos para contrarrestar los efectos del brote. Pese a la complejidad del cuadro, la artista ha manifestado públicamente que mantiene una actitud positiva y que su intención es seguir luchando con la misma entereza con la que enfrentó las batallas anteriores.

Además de su fe en los avances de la medicina, Marta se apoya en su entorno más cercano. Tanto su familia como sus seguidores le han demostrado su acompañamiento incondicional, alentándola a continuar con su vida cotidiana y sus proyectos profesionales. Ella misma expresó en distintas ocasiones que, a pesar de los tratamientos, procura mantenerse activa, porque trabajar y sostener una rutina le dan fuerzas para sobrellevar la enfermedad.

Con esperanza y resiliencia, Marta González encara este nuevo desafío, confiando en poder superar, una vez más, al cáncer de mama.