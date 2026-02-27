A24.com

Dura arremetida de Andrea del Boca contra Yanina Zilli en Gran Hermano: "Si no estás segura..."

Fiel a su estilo frontal, Andrea del Boca encendió la polémica al apuntar sin rodeos contra Yanina Zilli y cuestionar sus manejos dentro de Gran Hermano. La relación entre ambas, parece sin retorno.

27 feb 2026, 16:51
Dura arremetida de Andrea del Boca contra Yanina Zilli en Gran Hermano: "Si no estás segura..."

Si hace un año alguien mencionaba a Andrea del Boca, lo primero que se venía a la cabeza eran sus icónicas telenovelas o sus complicaciones judiciales que hicieron eco en los medios. Nadie imaginaba que hoy la actriz estaría atravesando un reality show, y mucho menos que se convertiría en una de las protagonistas indiscutidas de la edición Generación Dorada de Gran Hermano.

En las últimas horas, Andrea volvió a demostrar que no vino a pasar desapercibida: protagonizó un episodio donde cuestiona duramente el comportamiento de Yanina Zilli, con quien desde el ingreso a la casa nunca logró establecer buena química.

En un desayuno reflexivo, analizó la "inseguridad" que para ella percibe en Zilli y lanzó una frase que resonó en todas las habitaciones: "Uno tiene que tener la seguridad de quién es, y quién fue, y si no, no exponerte a entrar. Si no estás segura de quién sos, no entres". Según Andrea, el encierro es un escenario óptimo donde "se te va a ver todo, todas tus miserias".

Para del Boca, la actitud confrontativa de Yanina no es casualidad, sino una estrategia para mantenerse en el reality. "Ella debe estar buscando quién es su némesis para sostenerse", destacó Gabriel Lucero, el participante que compartió dicha charla con ella.

Con el clima caldeado y Andrea marcando posición, Yanina enfrenta una primera semana difícil tras ser una de las nominadas. Mientras algunos en la casa la ven como una jugadora fuerte, del Boca sostiene que su falta de eje la lleva a buscar enemigos de nivel para validarse en el juego. A pesar de todo, la palabra final la tendrá el público en la gala de eliminación.

Quién es Yanina Zilli, la exvedette de Gran Hermano

Entre los participantes de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), se encuentra Yanina Zilli, oriunda de Arequito, Santa Fe. Se consolidó como una de las vedettes más reconocidas de los 90. Brilló sobre las marquesinas y compartió escenarios con grandes capocómicos de la época, como Emilio Disi y Miguel del Sel, convirtiéndose en un rostro habitual de las temporadas teatrales más exitosas del país.

Durante esos años de exposición constante, también se la vinculó sentimentalmente con figuras internacionales de renombre, como Luis Miguel y Diego Armando Maradona, lo que potenció aún más su popularidad en los medios.

Con el tiempo, Yanina optó por bajar el perfil y alejarse del foco mediático, pero ahora decidió volver a la televisión apostando con fuerza a esta nueva experiencia dentro del reality más visto del país.

En su video de presentación, se mostró segura y fiel a su esencia. “Mi nombre es Yanina Zilli. Nací en Arequito, viví en Rosario, Mar del Plata, Buenos Aires y Miami. Desde chiquita quería ser famosa y actriz ”, dijo ante cámara, dejando en claro su carácter decidido.

También recordó con orgullo su trayectoria en el teatro de revistas: “Fueron años de éxitos con vedettes y comedias, trabajando con los capocómicos más importantes de Argentina”.

Su ingreso a la casa no pasó desapercibido. Con una presencia marcada y actitud firme, entró con lo que Santiago del Moro definió como “pisada escénica”, dejando en claro que su experiencia en los escenarios podría convertirse en una herramienta clave dentro del juego.

