Dura arremetida de Andrea del Boca contra Yanina Zilli en Gran Hermano: "Si no estás segura..."

Con el clima caldeado y Andrea marcando posición, Yanina enfrenta una primera semana difícil tras ser una de las nominadas. Mientras algunos en la casa la ven como una jugadora fuerte, del Boca sostiene que su falta de eje la lleva a buscar enemigos de nivel para validarse en el juego. A pesar de todo, la palabra final la tendrá el público en la gala de eliminación.

Embed

Quién es Yanina Zilli, la exvedette de Gran Hermano

Entre los participantes de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), se encuentra Yanina Zilli, oriunda de Arequito, Santa Fe. Se consolidó como una de las vedettes más reconocidas de los 90. Brilló sobre las marquesinas y compartió escenarios con grandes capocómicos de la época, como Emilio Disi y Miguel del Sel, convirtiéndose en un rostro habitual de las temporadas teatrales más exitosas del país.

Durante esos años de exposición constante, también se la vinculó sentimentalmente con figuras internacionales de renombre, como Luis Miguel y Diego Armando Maradona, lo que potenció aún más su popularidad en los medios.

Con el tiempo, Yanina optó por bajar el perfil y alejarse del foco mediático, pero ahora decidió volver a la televisión apostando con fuerza a esta nueva experiencia dentro del reality más visto del país.

En su video de presentación, se mostró segura y fiel a su esencia. “Mi nombre es Yanina Zilli. Nací en Arequito, viví en Rosario, Mar del Plata, Buenos Aires y Miami. Desde chiquita quería ser famosa y actriz ”, dijo ante cámara, dejando en claro su carácter decidido.

También recordó con orgullo su trayectoria en el teatro de revistas: “Fueron años de éxitos con vedettes y comedias, trabajando con los capocómicos más importantes de Argentina”.

Su ingreso a la casa no pasó desapercibido. Con una presencia marcada y actitud firme, entró con lo que Santiago del Moro definió como “pisada escénica”, dejando en claro que su experiencia en los escenarios podría convertirse en una herramienta clave dentro del juego.