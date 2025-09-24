En vivo Radio La Red
TECNOLOGÍA

Qué significa el emoji de la cara disfrazada en WhatsApp: la historia oculta detrás de este ícono

El emoji de la cara disfrazada con lentes y bigotes en WhatsApp tiene un origen inesperado. Cuál es su significado y cómo debe usarse correctamente.

por Redacción A24 |
Qué significa el emoji de la cara disfrazada en WhatsApp: la historia oculta detrás de este ícono. (Foto: archivo)

El emoji de la cara disfrazada en WhatsApp es uno de los íconos más curiosos de la aplicación de mensajería. A simple vista parece un simple disfraz gracioso, pero en realidad guarda un trasfondo cultural que lo conecta con la historia del cine y el humor del siglo XX.

Lejos de ser un símbolo creado al azar, es un guiño directo a una de las máscaras más famosas del mundo: la "Máscara de Groucho", inspirada en el legendario actor cómico Julius Henry Marx, más conocido como Groucho Marx.

La función de los emojis en la comunicación digital

Los emojis de WhatsApp se han convertido en un lenguaje universal. Su propósito es facilitar que las personas expresen emociones, actitudes o incluso situaciones sin necesidad de usar palabras. Hoy existen más de 700 íconos en la aplicación, y cada año se suman nuevos símbolos para adaptarse a la cultura digital.

Sin embargo, no todos los usuarios saben qué significa cada uno. Mientras algunos son muy claros (como la cara sonriente, el corazón rojo o el pulgar arriba), otros encierran significados menos evidentes, como ocurre con el emoji de la cara con lentes y bigotes.

Emoji de la cara disfrazada en WhatsApp 1

El verdadero nombre del emoji de la cara con lentes y bigotes

De acuerdo con la base de datos Emojipedia, este símbolo se denomina en inglés "Disguised face", que en español se traduce como "Cara disfrazada". Su objetivo principal es representar a alguien que está ocultando su identidad, jugando con un disfraz o, en sentido figurado, mostrando una cara falsa.

No obstante, su origen no proviene de una creación completamente nueva, sino que está inspirado en un elemento cultural que trascendió generaciones.

Emoji de la cara disfrazada en WhatsApp 3

La máscara de Groucho: un ícono del humor

El diseño del emoji está basado en la "Máscara de Groucho", también conocida como "Gafas de Groucho". Este disfraz, que incluye unas cejas pobladas, nariz falsa, bigote negro y lentes gruesos, se popularizó en las décadas de 1930 y 1940 gracias a las películas de los Hermanos Marx.

La figura de Groucho Marx (Julius Henry Marx) se convirtió en un referente del humor absurdo y satírico en Estados Unidos. Con su estilo inconfundible, caracterizado por la ironía y la improvisación, dejó una huella tan fuerte que incluso se transformó en un disfraz cómico universal.

Desde mediados del siglo XX, estas gafas con bigote y cejas han sido un clásico en tiendas de bromas alrededor del mundo, un accesorio instantáneamente reconocible que simboliza diversión, parodia y humor.

Emoji de la cara disfrazada en WhatsApp 2

Qué significa el emoji de la cara disfrazada en WhatsApp

Cuando alguien usa el emoji de la cara disfrazada con lentes y bigotes en WhatsApp, no solo está colocando una cara graciosa. En la práctica, este ícono puede tener varios significados:

  • Disfraz o anonimato: suele emplearse cuando alguien quiere expresar que está ocultando su identidad o bromeando con ser otra persona.
  • Ironía o sarcasmo: al igual que el estilo de Groucho, puede utilizarse para acompañar un comentario con tono sarcástico.
  • Juego o broma: aparece en conversaciones informales para reforzar un chiste o situación cómica.
  • Falsedad o engaño: en un contexto más negativo, puede representar a alguien que “se esconde” detrás de una apariencia falsa.

Su versatilidad lo hace especialmente útil en situaciones donde las palabras no bastan para transmitir la intención cómica o disfrazada de un mensaje.

Emoji de la cara disfrazada en WhatsApp 4

La vigencia de un ícono del pasado en WhatsApp

Aunque el emoji se lanzó en tiempos modernos, su inspiración en un símbolo que tiene más de 80 años demuestra cómo la cultura digital recicla referencias históricas. Lo que en 1930 fue parte de un estilo de comedia, hoy sobrevive como un ícono dentro de una aplicación que utilizan miles de millones de personas.

De hecho, esta mezcla entre pasado y presente explica por qué muchos usuarios no comprenden de inmediato el origen del emoticón. Para generaciones jóvenes, solo es un disfraz curioso; para quienes conocen a los Hermanos Marx, es un homenaje a un legado del humor.

