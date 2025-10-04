En vivo Radio La Red
Qué significa el emoji de las tres estrellas en WhatsApp y cuál es su sorprendente historia

El emoji de las tres estrellas o los destellos de WhatsApp es uno de los más usados, pero su verdadero significado es muy distinto al que la mayoría de los usuarios imagina.

por Redacción A24 |
El emoji de los destellos se ha convertido en uno de los símbolos más recurrentes dentro de WhatsApp, aunque pocos conocen su origen y verdadero sentido. Este ícono, representado por tres pequeñas estrellas brillantes, suele aparecer en conversaciones cargadas de energía positiva, mensajes románticos o publicaciones motivadoras. Pero lo que muchos desconocen es que este símbolo tiene una historia más profunda ligada al universo digital y al lenguaje visual de las emociones.

Desde su incorporación a los sistemas operativos móviles, el emoji de los destellos se ha interpretado como un elemento mágico. En inglés, sparkles significa literalmente "destellos" o "brillos", y se asocia con sensaciones de limpieza, éxito, encanto o momentos especiales. En la práctica, los usuarios lo emplean para resaltar frases alegres, logros personales o noticias que merecen un toque de entusiasmo.

Qué significa el emoji de las tres estrellas en WhatsApp

El consorcio Unicode, responsable de estandarizar los emojis a nivel global, define al emoji de los destellos como "un conjunto de tres estrellas brillantes, a menudo usado para indicar algo limpio, nuevo, mágico o especial". Esto significa que su uso no está limitado a la felicidad o la suerte, sino que también puede representar pureza, novedad o transformación.

Por eso, este ícono aparece frecuentemente en contextos publicitarios o mensajes sobre autocuidado y bienestar. Marcas de belleza, por ejemplo, lo utilizan para transmitir sensaciones de frescura o renovación, mientras que los influencers digitales lo incorporan en sus publicaciones para añadir un toque aspiracional.

Por qué muchos lo confunden con otros emojis

Uno de los malentendidos más comunes es confundir el emoji de los destellos con otros similares, como el de la "estrella brillante" o el "fuego artificial". Aunque comparten la idea de brillo y celebración, su significado es distinto. El de las tres estrellas simboliza energía positiva o un momento especial, mientras que el de la estrella única se asocia más con un punto focal o con algo que destaca.

En el caso de los fuegos artificiales, el mensaje apunta directamente a la celebración o a eventos festivos, como un cumpleaños o una graduación. El de los destellos, en cambio, tiene un tono más sutil y emocional, perfecto para mensajes de amor, motivación o amistad.

Un símbolo universal de buena energía en WhatsApp

En WhatsApp, el emoji de los destellos se usa con frecuencia para transmitir buenos deseos o positividad. Cuando alguien envía este ícono junto a un mensaje de ánimo, lo que realmente busca es enfatizar una emoción luminosa, un gesto de cariño o un deseo de suerte. Por eso es común encontrarlo en frases como "¡Feliz día!" o "¡Lo lograste!".

El portal especializado Andro4all explica que su uso está vinculado con la idea de magia o buena fortuna, lo que lo convierte en un recurso visual para destacar mensajes que generan alegría o celebración. No obstante, su versatilidad es tal que también puede funcionar como elemento decorativo, aportando un toque elegante y vibrante a los estados o descripciones personales en la plataforma.

Los emojis: un lenguaje sin palabras que todos entienden

El auge de los emojis ha transformado la forma en que las personas se comunican digitalmente. En lugar de largos textos, los íconos permiten condensar sentimientos complejos en una sola imagen. El emoji de los destellos, en particular, representa una emoción luminosa, un brillo interior que expresa entusiasmo, gratitud o admiración.

No es casual que se haya convertido en uno de los preferidos dentro de WhatsApp. Su diseño minimalista, presente en todas las versiones de Unicode, lo hace reconocible al instante en cualquier dispositivo, sin perder su carga simbólica.

Todo indica que el emoji de los destellos seguirá siendo una de las figuras más populares de WhatsApp. Su simplicidad, combinada con su carga emocional positiva, lo convierte en un símbolo universal que trasciende idiomas, edades y contextos.

