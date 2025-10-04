La desgarradora confesión de Arturo Puig sobre Selva Alemán que conmovió a todos: "Siento que..."

"Pasó un año pero salgo a la calle y siento que la veo a Selva o que me está esperando en casa", confesó con un dolor profundo.

Cuándo murió Selva Alemán

Selva Alemán, reconocida actriz argentina, falleció el 3 de septiembre de 2024 a los 80 años debido a un infarto, según confirmó su pareja, el actor Arturo Puig. La noticia, que impactó al mundo del espectáculo, fue confirmada también por la Asociación Argentina de Actores, quienes expresaron sus condolencias a la familia.

A un año de su partida, Arturo continúa recordándola con profunda emoción, trayendo al presente los momentos compartidos y dejando en claro cuánto la extraña. Su legado artístico y la huella que dejó en quienes la conocieron siguen presentes, mientras amigos, colegas y seguidores mantienen viva la memoria de la actriz.

Juntos, conformaron una pareja muy querida, no solo por su vínculo personal, sino también por su trabajo en el ámbito de la actuación y las artes. Su historia se convirtió en un ejemplo de compromiso, respeto y pasión compartida por el oficio, y ambos se consolidaron como referentes para nuevas generaciones de actores y actrices.