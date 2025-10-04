A24.com

La desgarradora confesión de Arturo Puig sobre Selva Alemán que conmovió a todos: "Siento que..."

Arturo Puig recordó a Selva Alemán a un año y un mes de su fallecimiento, y en su relato volvió a dejar en claro cuánto la extraña. Repasó recuerdos, momentos compartidos y la profunda conexión que tenían.

4 oct 2025, 17:59
A poco más de un año de la muerte de Selva Alemán, su pareja, Arturo Puig, sigue llevándola consigo en cada momento de su vida. Cada gesto, cada recuerdo y cada decisión parecen estar atravesados por la presencia de la actriz, y no puede evitar sentir el dolor cada vez que habla de ella en entrevistas.

Entre sus palabras demuestra la profunda admiración y el amor que sentía y aún siente por Selva, así como la huella imborrable que dejó en su vida, tanto personal como a nivel profesional. Rememora anécdotas, proyectos compartidos y momentos íntimos que mantienen más que viva la memoria de la actriz. En esta ocasión, conversó con Catalina Dlugi para la Once Diez.

"La extraño mucho a Selva era una persona divina y nos llevábamos muy bien. Voy día a día con momentos buenos y malos. Me mudé, vendí mi casa e hice el duelo a la vez", expresó sobre cómo convive con el dolor.

También destacó la importancia del acompañamiento de quienes lo rodean durante este difícil momento. Sobre cómo recibe contención de su entorno, afirmó: " Los compañeros me han llamado mucho y eso me ayuda. Nos reímos de las anécdotas y me cuidan".

"Pasó un año pero salgo a la calle y siento que la veo a Selva o que me está esperando en casa", confesó con un dolor profundo.

Cuándo murió Selva Alemán

Selva Alemán, reconocida actriz argentina, falleció el 3 de septiembre de 2024 a los 80 años debido a un infarto, según confirmó su pareja, el actor Arturo Puig. La noticia, que impactó al mundo del espectáculo, fue confirmada también por la Asociación Argentina de Actores, quienes expresaron sus condolencias a la familia.

A un año de su partida, Arturo continúa recordándola con profunda emoción, trayendo al presente los momentos compartidos y dejando en claro cuánto la extraña. Su legado artístico y la huella que dejó en quienes la conocieron siguen presentes, mientras amigos, colegas y seguidores mantienen viva la memoria de la actriz.

Juntos, conformaron una pareja muy querida, no solo por su vínculo personal, sino también por su trabajo en el ámbito de la actuación y las artes. Su historia se convirtió en un ejemplo de compromiso, respeto y pasión compartida por el oficio, y ambos se consolidaron como referentes para nuevas generaciones de actores y actrices.

