Ricardo Darín arrasa en Netflix con una nueva película y es el estreno más visto del 2025

Allí se celebraron fiestas, se formaron parejas, se criaron hijos y se construyó una identidad compartida. La amenaza de cierre no implicó únicamente perder un edificio, sino borrar una parte fundamental de la memoria colectiva. La película mostró ese proceso con una sensibilidad particular, sin exageraciones ni golpes bajos, apoyándose en gestos mínimos y escenas reconocibles.

Luna de Avellaneda 2

A través de asambleas, discusiones internas y silencios incómodos, el relato avanzó hacia decisiones que ningún personaje quiso tomar. Esa tensión constante fue uno de los grandes aciertos del film: no ofreció soluciones simples ni villanos evidentes, sino seres humanos enfrentados a un dilema que los superó.

La sinopsis oficial de Netflix lo resumió de esta manera: "Cuando un club social y deportivo de Buenos Aires enfrenta un futuro incierto, un socio leal y sus mejores amigos se unen para salvarlo".

Luna de Avellaneda 4

Ricardo Darín arrasa en Netflix con "Luna de Avellaneda"

Ricardo Darín sostuvo gran parte del peso emocional de la película. Su personaje, un hombre común atravesado por la frustración y la nostalgia, se convirtió en el punto de identificación para el espectador. Lejos de los grandes discursos, Darín apostó por una actuación medida, construida a partir de silencios, miradas y gestos casi imperceptibles.

En el contexto de Luna de Avellaneda, su actuación volvió a destacarse por la vigencia de esas emociones. La frustración ante la pérdida, la resistencia al cambio y la necesidad de aferrarse a lo que dio sentido a la vida fueron sentimientos que, lejos de quedar anclados en una época, se sintieron actuales.

Luna de Avellaneda 1

El elenco de la película con Ricardo Darín

Ricardo Darín

Eduardo Blanco

Mercedes Morán

Valeria Bertuccelli

Silvia Kutika

Jose Luis Lopez Vazquez

Daniel Fanego

Atilio Pozzobon

Horacio Peña

Alan Sabbagh

La dirección de Juan José Campanella en "Luna de Avellaneda"

La mano de Juan José Campanella se sintió en cada plano. Su estilo, caracterizado por priorizar a los personajes por sobre el espectáculo, encontró en esta historia un terreno ideal. La puesta en escena fue sobria, sin excesos formales, y la cámara acompañó a los protagonistas con respeto y cercanía.

Campanella apostó por diálogos precisos y situaciones reconocibles, evitando subrayados innecesarios. El drama emergió de manera natural, apoyado en la actuación y en la construcción de los vínculos. Esa elección permitió que la emoción se instalara de forma progresiva y duradera.

Juan José Campanella

Por qué Netflix decidió recuper "Luna de Avelleneda"

La decisión de Netflix de sumar nuevamente esta película a su catálogo no resultó casual. En un escenario dominado por contenidos de consumo rápido y emociones inmediatas, Luna de Avellaneda ofreció una experiencia distinta. Propuso una pausa, una invitación a conectarse con una historia que creció lentamente y dejó huella.

Para quienes ya la conocían, el reencuentro funcionó como un ejercicio de memoria emocional. Para quienes la descubrieron por primera vez, se convirtió en una puerta de entrada al cine argentino contemporáneo, demostrando que las buenas historias no envejecen cuando están contadas con honestidad.

Mirá el tráiler de "Luna de Avelleneda"