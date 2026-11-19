“Al día siguiente, Norberto volvió porque se sentía mal y ahí encontraron en el pulmón algo similar a lo que es un derrame pleural. Estaba muy dolorido”, detalló el médico, al reconstruir cómo se desarrollaron los acontecimientos.

Por otra parte, Guillermo Capuya también se encargó de desmentir una de las versiones que había circulado sobre el estado del productor y precisó cuál es su situación actual. “Norberto estaba en terapia, pero no estaba con un respirador como se dijo ayer. El miércoles le hicieron una videotoracoscopia, que es un estudio que consiste en mirar dentro del tórax a través de una cámara. Eso se hizo sin inconvenientes y ahora está estable”, aseguró.

No obstante, el diagnóstico todavía no está definido y los médicos continúan realizando estudios para determinar el origen del problema. “Le dieron una cobertura de antibiótico que abarca un amplio espectro, pero todavía siguen viendo qué le pasa. No parece ser nada maligno”, aclaró.

Finalmente, el profesional hizo una reflexión sobre el impacto que pueden tener las situaciones emocionales en el organismo. “Las situaciones críticas, de estrés, una pérdida, un duelo, un despido o incluso un negocio mal hecho pueden despertar algo que tenemos dormido”, concluyó, poniendo el foco en cómo determinados momentos difíciles pueden repercutir también en la salud física.

Cómo fue el reencuentro de Norberto Marcos con Fátima Florez y para qué se juntaron

Vale recordar que Fátima Florez y Norberto Marcos mantuvieron un reencuentro privado el viernes 6 de noviembre, en la casa de Jacobo Winograd. El mediador y amigo en común logró que la humorista aceptara hablar cara a cara con su expareja, tras años de distanciamiento y disputas judiciales iniciadas después de su separación en 2023.

La reunión se organizó a pedido de Fátima, que quiso que fuera sin cámaras y en un ámbito íntimo. Winograd ofició de intermediario, mientras que la actriz llegó acompañada por su secretaria, Estefanía. El objetivo era destrabar el conflicto económico y patrimonial que ambos arrastraban desde el fin de su relación de 22 años.

Durante la primera etapa, Florez y Marcos conversaron a solas durante cerca de una hora en una habitación de la casa. Luego se sumaron Winograd y la asistente de Fátima para avanzar en los detalles del acuerdo.

Según la reconstrucción difundida en los medios, hablaron de la división de bienes y de la posibilidad de dejar atrás los pleitos judiciales. La propuesta contemplaba que Fátima se quedara con el departamento de Palermo, donde vive actualmente, y que Norberto conservara el usufructo de dos propiedades en Belgrano, una de ellas alquilada.

El encuentro terminó con un gesto de reconciliación: se dieron un abrazo y acordaron no continuar enfrentados en tribunales. No obstante, no se firmaron documentos ni se cerró un acuerdo definitivo; fue un principio de entendimiento que dejaba abierta la puerta a una futura relación cordial e, incluso, a posibles proyectos artísticos.

Tras la reunión, Fátima iba a pedir un auto por aplicación para regresar a su casa, pero Norberto se ofreció a llevarlas. Ella aceptó y los tres partieron juntos en su vehículo.

Pocas horas después, Marcos comenzó a sentir dolor y malestar en el pecho y debió ser internado. Los medios vincularon la descompensación con la fuerte carga emocional del reencuentro y del intento de cerrar un capítulo tan extenso de su vida.