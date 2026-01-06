¿Quién es Luli Bass, la bajista que sería la nueva novia de Andrés Ciro Martínez?

Su pasión por tocar instrumentos comenzó desde niña: a los nueve años ahorró dinero vendiendo pulseras para comprarse su primer violín. Al descubrir que era demasiado caro, Luli decidió optar por el bajo.

“Me enamoré de uno negro, igual al de Jason Newsted de Metallica”, aseguró. Desde entonces, se convirtió en su compañero inseparable y en el eje de su carrera.

bass

A lo largo de su carrera, Luli Bass trabajó con grandes referentes del rock y blues local: el guitarrista y cantante Miguel “Botafogo” Vilanova, el baterista Black Amaya (Pescado Rabioso, Pappo’s Blues), el guitarrista Alambre González, el armoniquista Luis Robinson (ex La Mississippi), el tecladista Ciro Fogliatta (Los Gatos) y el guitarrista estadounidense Jimmy Rip, conocido en su paso por Television y la banda solista de Mick Jagger.

También tocó con Juanse (Ratones Paranoicos), Valeria Lynch, en su disco de perfil rockero Extraña Dama del Rock, y formó parte del grupo tributo Led Ladies, dedicado a la música de Led Zeppelin. Además, compartió escenario con Fernando Ruiz Díaz (Catupecu Machu) y con Mariano Martínez (Attaque 77).

luli3

Entre sus experiencias más llamativas, la bajista participó además en 2021 de un cuadro musical en La Academia de ShowMatch, interpretando en vivo “Yo no soy esa mujer” de Paulina Rubio.

La llegada de Luli Bass a Los Piojos

La conexión de Luli con Los Piojos comenzó mucho antes de formar parte del grupo. “Mi hermano Damián me los hizo escuchar cuando era chica. Para mi cumpleaños en 2004 me regaló entradas para su show en Vélez, y nunca lo olvidé. Aún conservo la entrada”, recordó en la misma entrevista con el medio citado anteriormente.

Cuando la banda anunció su regreso tras 15 años, con shows en el Estadio Único de La Plata, Luciana asumió la responsabilidad de reemplazar a Miguel Ángel “Micky” Rodríguez, bajista fundador, quien no participó de esta última etapa por diferencias con sus ex compañeros. En un primer momento, su incorporación generó atención y cierta polémica, pero rápidamente se ganó al público gracias a su profesionalismo y carisma sobre los escenarios.

WhatsApp Image 2026-01-06 at 12.54.38

“Reemplazaste al bajista de una de las bandas más populares de la Argentina con coraje y humildad. La rompiste en cada show y ahora muchos chicos quieren tocar el bajo… ¡y con cuerdas verdes! Impresionante”, elogió Ciro a la bajista tras el cierre de las presentaciones del grupo.

Luli formó parte del regreso de Los Piojos junto a Andrés Ciro Martínez (voz, guitarra y armónica), Daniel “Piti” Fernández (guitarra), Juan Ábalos (guitarra), Sebastián Cardero y Daniel Buira (batería), Chucky de Ipola (teclados) y Facundo “Changuito” Farías Gómez (percusión).