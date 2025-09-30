En vivo Radio La Red
Quini 6: los números de la mala suerte que arruinan jugadas

El Quini 6 es, desde hace más de tres décadas, el juego que despierta pasiones, ilusiones y hasta supersticiones en la Argentina. Millones de apostadores buscan cada semana convertirse en millonarios de la noche a la mañana. Pero detrás de las jugadas soñadas, hay algo que nadie quiere reconocer en voz alta: los números de la mala suerte existen. Y más de una vez han arruinado boletos que parecían destinados a la gloria.

Según los historiales oficiales de la Lotería de Santa Fe, hay cifras que parecen estar “malditas ”. Estadísticamente, son las que menos veces se sortearon en la historia del Quini 6. Entre ellas aparecen el 34, el 41, el 22 y el 15. Jugadores experimentados los miran de reojo: “si los ponés, casi siempre quedás afuera”, aseguran en foros y grupos de quinieleros.

En contraste, números como el 7, el 13 y el 32 suelen aparecer con más frecuencia. Pero aquí surge la paradoja: el 13, el número que culturalmente se asocia a la mala suerte, ha salido en múltiples ocasiones, contradiciendo todo presagio.

Cuánto cuestan los números errados

Una jugada del Quini 6 cuesta apenas $200, pero lo que se pierde cuando se apuesta mal va mucho más allá del dinero: está el dolor de saber que por un número “gualicho” el premio multimillonario se esfumó. Solo en 2024, más de 12 millones de jugadas quedaron fuera por apostar a números con bajísima aparición histórica.

El récord se dio en marzo pasado: el pozo del Siempre Sale acumuló más de $1.800 millones y no tuvo ganadores… ¿La razón? Miles apostaron combinaciones con números “fríos” que no volvieron a aparecer en todo el año.

La cultura popular también juega su papel. El 17, “la desgracia” en la quiniela, es evitado por miles de jugadores, aunque estadísticamente aparece con normalidad. Otros huyen del 00, considerado un “vacío” que atrae la mala fortuna.

En contrapartida, hay apostadores que siempre cargan los mismos números porque creen que “si no salen hoy, van a salir mañana”. Pero los datos muestran que la fidelidad no siempre paga: hay boletos que llevan años repitiendo el mismo error.

En 2011, un apostador de Córdoba estuvo a un número de ganar el pozo mayor. La combinación ganadora era 04-07-22-34-41-45. Él tenía todos… menos el 22, uno de los menos favorecidos históricamente. La noticia recorrió el país como el símbolo de la frustración.

Más cerca en el tiempo, en 2023, un grupo de amigos de Santa Fe jugó al azar una boleta que incluía el 15. Perdieron por ese único número. Esa jugada, que parecía olvidada, aún circula como ejemplo de “número gafe”.

Los expertos sugieren algunos tips para evitar quedar atrapados en los números de la mala suerte: Revisar el historial de salidas en la web de la Lotería antes de jugar. No basarse solo en supersticiones: el 13, pese a su fama, es uno de los más frecuentes. Combinar “números calientes” (los que salen seguido) con algunos “fríos” (los que no aparecen hace tiempo) para equilibrar la jugada. No repetir siempre los mismos: las estadísticas muestran que la diversidad mejora las chances.

Hoy, el Quini 6 reparte más de $5.200 millones en premios acumulados. La expectativa es enorme, y cada número elegido puede ser decisivo.

