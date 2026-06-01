Lollapalooza: cómo será la edición 2027 y la venta de entradas

ABONOS LOLLAPALOOZA ARGENTINA 2027:

Como todos los años, #LollaAR renueva su propuesta de abonos y servicios para que cada quien elija cómo vivirlo y tenga un festival lleno de música y confort.

3 Day Pass: acceso para los tres días del festival, con entrada a todos los shows en los cinco escenarios. Incluye también la posibilidad de comprar comida y bebida de reconocidos chefs y restaurantes, así como merchandising oficial de las bandas y del festival. Además, permite el ingreso al Beergarden (exclusivo para mayores de 18 años) y a distintas áreas temáticas como Espíritu Verde, Rock & Recycle, Kidzapalooza, El Tunel, Casitas, La Playita y el recorrido de arte con obras de diversos artistas. El pase contempla también estaciones de agua gratuitas, acceso a alquiler de lockers y entrada sin cargo para niños y niñas menores de 10 años.

3 Day Pass Plus: incluye todos los beneficios del abono general, sumando acceso a una zona exclusiva dentro del predio. Esta área ofrece un espacio de relax con sombra, wifi, baños preferenciales y pantallas gigantes con transmisión en vivo de los escenarios principales. Además, los asistentes cuentan con estaciones de carga de celular, juegos en el césped, lockers gratuitos, acceso prioritario a puntos de gastronomía, bebidas, carga de cashless, puestos de hidratación exclusivos y atención personalizada por parte del staff dedicado a este sector.

3 Day Pass Lolla Lounge: es el pase más completo del festival, con acceso exclusivo a la zona Lolla Lounge, que ofrece vista lateral a los escenarios principales. Este espacio premium cuenta con áreas de descanso con sombra, wifi, baños exclusivos, lockers gratuitos y estaciones de carga para celulares. También incluye estación de glitter, espacio de masajes, pantallas con transmisión en vivo, puestos de merchandising oficial, puestos de hidratación exclusivos, zona con juegos al aire libre, carga de cashless y atención personalizada por parte de un equipo dedicado exclusivamente a los asistentes de este sector.

Lollapalooza Argentina continúa sumando novedades para que todos sus asistentes puedan configurar su fin de semana disfrutando de distintos servicios únicos, para vivir LollaAR sin preocupaciones:

Lolla Dine: disfrutá nuevamente de un espacio donde la música y la gastronomía se fusionan en una propuesta única dentro del predio. Lolla Dine cuenta con vista panorámica del festival, un ambiente con mesas reservadas y menú a la carta, para recargar energía en cualquier momento.

Parking: durante toda la instancia de venta, las personas que adquieran su ticket podrán sumar a su compra uno o más parkings dentro del predio. Una increíble solución para todos aquellos que quieran acercarse al predio en su vehículo personal sin preocuparse por el estacionamiento mientras disfrutan de la mejor música.

Servicio de transporte de Lollapalooza: para que todos puedan llegar al festival y volver a casa de forma cómoda y segura, Lollapalooza ofrecerá un servicio de traslado pago, que tendrá puntos de encuentro y rutas genéricas disponibles para elegir la que más se adapte al recorrido de los asistentes. Más información en all access.

Luego de una edición que reunió a Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra, el Hipódromo de San Isidro volverá a llenarse de música, arte y adrenalina con distintas propuestas pensadas para todos.