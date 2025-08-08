Un histórico de Boca rechazó públicamente ser el nuevo mánager: "Es para..."

Hubo un llamado de la dirigencia de Boca

Traverso reveló que recibió un mensaje desde la dirigencia hace aproximadamente una semana, aunque no precisó quién fue el autor. Según su relato, la comunicación estuvo motivada por una crítica que había hecho públicamente sobre el club.

“El que me escribió no estaba de acuerdo con una crítica que yo hice. Entonces, dice que ‘hay cosas que vos no sabés, que el club hace en silencio’. A esa persona, que la aprecio mucho, le quiero decir que yo sé un montón de cosas. No me subestimen porque a lo mejor hay cosas que yo no digo para no entrar en lo hondo”, sostuvo.

El exjugador aclaró que no le gusta recibir mensajes en esos términos: “No me gusta, no me mandes mensajes. Yo siempre quiero que le vaya bien a Boca y a todos. Pero no me gusta entrar en lo hondo”.

Por qué Traverso considera que el cargo es “para problemas”

Para el exvolante, la tarea de un mánager en Boca en este contexto implica decisiones fuertes que podrían generar tensiones internas. Mencionó la necesidad de realizar cambios drásticos en el plantel y de afrontar situaciones que no siempre se resuelven en lo deportivo.

Su postura refuerza la idea de que, más allá de su vínculo afectivo con el club, no está dispuesto a involucrarse en un rol que, según él, demandaría conflictos y desgaste personal.

Un lugar clave aún sin dueño

Con la negativa de Traverso, Boca continúa evaluando candidatos para ocupar el puesto de mánager, figura que será clave para definir la política de incorporaciones, el seguimiento de divisiones juveniles y la relación con el cuerpo técnico.

La dirigencia pretende anunciarlo en el corto plazo, con el objetivo de que pueda trabajar de inmediato en el armado del plantel y en la planificación de la próxima temporada.