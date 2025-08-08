En vivo Radio La Red
Un histórico de Boca rechazó públicamente ser el nuevo mánager: "Es para..."

La exfigura de Boca descartó integrar la nueva estructura de fútbol del Xeneize tras la salida del Consejo. Explicó sus motivos, habló de su relación con Riquelme y cuestionó algunos manejos dirigenciales.

La reestructuración deportiva de Boca avanza después de la disolución del Consejo de Fútbol y las salidas de Chicho Serna y Raúl Cascini. La dirigencia, encabezada por Juan Román Riquelme, busca un mánager para iniciar un nuevo ciclo, y entre los nombres que circularon apareció el de Cristian Traverso. Sin embargo, el exmediocampista fue categórico: no aceptaría ese rol.

Traverso, actual panelista de TyC Sports, fue consultado al aire sobre qué haría si Riquelme lo llamara para ofrecerle el cargo. Su respuesta no dejó lugar a dudas: “Que se ahorre una llamada”. El exjugador, que se consagró campeón en la era de Carlos Bianchi, argumentó que asumir ese puesto sería “para problemas” y remarcó que no quiere que Boca atraviese conflictos.

Qué dijo Traverso sobre Riquelme

Si bien dejó claro que no está peleado con el actual presidente, Traverso explicó que sus diferencias de visión sobre el fútbol serían un obstáculo para trabajar juntos. “No con él. Pero vos imaginate que yo llego a ver algo y yo no le saco el cuerpo a la jeringa en ninguna. El tema es que vos tenés que llegar y tenés que limpiar a cuatro o cinco (jugadores)”, afirmó.

Además, advirtió que, de estar en el lugar de Riquelme, no lo elegiría para ese cargo: “Yo si fuera Román sería el último en elegirme. Te lo aviso, te lo aclaro. Esa es la realidad, muchachos. Hay un montón de cosas para arreglar”.

Hubo un llamado de la dirigencia de Boca

Traverso reveló que recibió un mensaje desde la dirigencia hace aproximadamente una semana, aunque no precisó quién fue el autor. Según su relato, la comunicación estuvo motivada por una crítica que había hecho públicamente sobre el club.

“El que me escribió no estaba de acuerdo con una crítica que yo hice. Entonces, dice que ‘hay cosas que vos no sabés, que el club hace en silencio’. A esa persona, que la aprecio mucho, le quiero decir que yo sé un montón de cosas. No me subestimen porque a lo mejor hay cosas que yo no digo para no entrar en lo hondo”, sostuvo.

El exjugador aclaró que no le gusta recibir mensajes en esos términos: “No me gusta, no me mandes mensajes. Yo siempre quiero que le vaya bien a Boca y a todos. Pero no me gusta entrar en lo hondo”.

Por qué Traverso considera que el cargo es “para problemas”

Para el exvolante, la tarea de un mánager en Boca en este contexto implica decisiones fuertes que podrían generar tensiones internas. Mencionó la necesidad de realizar cambios drásticos en el plantel y de afrontar situaciones que no siempre se resuelven en lo deportivo.

Su postura refuerza la idea de que, más allá de su vínculo afectivo con el club, no está dispuesto a involucrarse en un rol que, según él, demandaría conflictos y desgaste personal.

Un lugar clave aún sin dueño

Con la negativa de Traverso, Boca continúa evaluando candidatos para ocupar el puesto de mánager, figura que será clave para definir la política de incorporaciones, el seguimiento de divisiones juveniles y la relación con el cuerpo técnico.

La dirigencia pretende anunciarlo en el corto plazo, con el objetivo de que pueda trabajar de inmediato en el armado del plantel y en la planificación de la próxima temporada.

