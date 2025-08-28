El misterio de la pileta: un modelo muerto y otro inconsciente en un hotel de lujo, ¿qué les pasó?

Ryan Silveira

Los médicos que llegaron al lugar constataron la muerte de Yago y trasladaron de urgencia a Ryan hacia un hospital de la región.

La recuperación de Silveira y las incógnitas

El joven sobreviviente estuvo en coma inducido durante varios días. Su familia contó que, al despertar, “no recordaba nada de lo ocurrido”, aunque lentamente comenzó a recuperar el habla.

“Hicimos una videollamada con sus amigos poco antes del accidente. Nos dijeron que iban a nadar y luego asistirían a una fiesta”, relató la hermana de Silveira a medios brasileños. Esa sería la última comunicación registrada antes de la tragedia.

El testimonio familiar, sin embargo, no permitió esclarecer si hubo un accidente, consumo de sustancias o un hecho de violencia detrás del episodio.

Elementos sospechosos en la habitación

La investigación tomó un giro inesperado cuando la policía griega informó el hallazgo de una jeringa y cuatro paquetes con un polvo blanco dentro de la habitación.

Ese material fue secuestrado y enviado a un laboratorio para determinar si se trata de drogas o de otra sustancia que pudiera estar vinculada con lo sucedido.

“Los objetos encontrados abren nuevas líneas de investigación”, señalaron fuentes de la Fiscalía de Syros, a cargo de la causa.

La intervención judicial

La Fiscalía del Tribunal de Primera Instancia de Syros quedó a cargo del caso. Desde allí se ordenó la realización de una autopsia para establecer la causa concreta de la muerte de Yago Silva.

El examen forense, cuyo resultado aún no fue difundido públicamente, es clave para confirmar si el fallecimiento fue consecuencia de un accidente por inmersión, un paro cardiorrespiratorio o si estuvo asociado al consumo de sustancias.

Al mismo tiempo, los investigadores trabajan para reconstruir las últimas horas de los jóvenes y determinar si hubo terceras personas involucradas en la tragedia.

Un destino turístico bajo la lupa

Mykonos es un destino reconocido por su vida nocturna y fiestas exclusivas. Cada verano, la isla recibe a miles de visitantes de todo el mundo, entre ellos celebridades, influencers y figuras del espectáculo.

En ese contexto, la muerte del joven modelo brasileño despertó conmoción tanto en Grecia como en Brasil, donde Silva tenía una incipiente carrera en el mundo de la moda.

Medios locales señalaron que “el episodio pone de relieve los riesgos asociados al turismo de lujo y las fiestas privadas en la isla”, donde se han registrado en los últimos años varios episodios vinculados al consumo excesivo de alcohol y drogas.

El dolor de la familia en Brasil

Yago Luiz de Campos e Silva 2 Yago Luiz de Campos e Silva, un modelo brasileño de 25 años apareció sin vida en la pileta.

La noticia llegó con demora a su país natal, donde familiares y amigos de Silva manifestaron su profundo dolor. “Era un chico alegre, con toda la vida por delante. Nunca imaginamos que un cumpleaños terminaría así”, expresó un allegado al modelo en declaraciones a la prensa brasileña.

En redes sociales, la tragedia generó cientos de mensajes de despedida y reclamos de esclarecimiento. “Queremos saber qué pasó realmente. Yago no puede ser solo otra estadística”, escribió una amiga del joven.

Mientras la familia de Silva enfrenta el dolor irreparable de la pérdida, la de Silveira atraviesa la incertidumbre de su recuperación. Si bien el joven logró salir del coma, su estado de salud y la ausencia de recuerdos sobre la tragedia hacen difícil reconstruir el minuto a minuto de aquella noche.

“Es como si se hubiera borrado todo de su memoria. No sabe qué pasó en esa pileta”, explicaron sus familiares.

Preguntas sin respuesta

Por ahora, las dudas superan a las certezas. ¿Qué ocurrió en la piscina del hotel? ¿Hubo un accidente por exceso de alcohol o drogas? ¿O existió algún otro factor externo?

La investigación judicial en Grecia promete avanzar en los próximos días, pero por el momento todo se mantiene bajo un manto de misterio.