Andrés Gil rompió el silencio y enfrentó los rumores que lo vinculan a Gimena Accardi: "Dejen de..."

Y aclaró sobre todo lo que se generó en las últimas horas: "Me duele todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento".

"Por mi familia y la gente que amo les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias", finalizó Andrés Gil desde sus historias.

andres gil comunicado por gimena accardi

Gimena Accardi confirmó con quién engañó a Nico Vázquez y habló del tremendio odio en las redes: "Una cañita al aire"

"No debería estar dando explicaciones, para mí es una verguenza total hablando de esto, que di las explicaciones a Nico y quedó entre cuatro paredes. Lamento tener que hacerlo público y este escarnio que es total. Bastante tengo con el dolor de haberle causado a mi marido y así y todo me perdonó, nostoros ya veníamos mal", indicó Gimena Accardi sobre su separación de Nico Vázquez.

"Hay una parte que se habló ayer que es verdad y otra que no y necesito frenar eso porque hay terceros que no quiero que estén manchados y en el medio hay familias sufriendo del otro lado", dejó en claro la actriz en diálogo con los medios apartando completamente a su compañero de obra Andrés Gil de esta historia ante los trascendidos que circularon.

"Tengo la necesidad muy importante de aclarar que con el que se me involucra es mentira. Sigo compartiendo la gira y esto es lo que necesito que se frene. Necesité salir a aclararlo, esta es la verdad y soy yo con miles de defectos. Nico no había hecho nada y se lo vinculó con total certeza con dos compañeras de trabajo y eso era mentira. Y bueno, ahora el ojo lo tengo yo y me bancaré la que venga", continuó con firmeza.

Y en cuanto a los comentarios en redes sociales de las últimas horas, Accardi explicó: "No estoy leyendo nada en las redes sociales porque no me quiero suicidar mañana básicamente porque es demasiado el odio y hostigamiento, por eso las cerré y no las leo, no sé lo que está pasando, prefiero no leerlo por mi salud mental".

Y admitió que la persona con la que le fue infiel a Nico Vázquez es alguien totalmente ajeno al medio: "Fue un desliz que duró muy poquitito, un random total, una cañita al aire de mier.., ni es del medio, ni lo conocen ni en Instagram lo sigo. Nico es intachable, se lo dije yo (la infidealidad) y no hubo pruebas".

"No somos una pareja mediática, no somos cirqueros ni mediáticos, es un tema muy sensible y delicado, es una verguenza total para mí. Necesito dar esta explicación para que se corte algo que no es real y que se deje de decir para no manchar a terceros. Esta es la gota que revalsa el vaso (la infidelidad), ya veníamos muy mal y este fue el detonante. Me siento aliviada que no se le apunte a él cuando me la mandé yo la cagada", afirmó la actriz. "¿Con Cande (Vetrano) hablaste?", le consultaron a la actriz. Y ella confirmó antes de retirarse: "Sí, por supuesto, con todos", finalizó.

Video: Lape Club Social Informativo (América Tv).