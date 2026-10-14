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La película de Netflix que predijo la enfermedad del papa León XIV y se volvió viral

"El habitante" volvió a llamar la atención en Netflix por una escena inesperada donde se menciona la muerte del papa León XIV.

La película de Netflix que predijo la enfermedad del papa León XIV y se volvió viral. (Foto: Archivo)

La película de Netflix que predijo la enfermedad del papa León XIV y se volvió viral. (Foto: Archivo)

La película de Netflix que menciona al papa León XIV despertó un renovado interés después de que circulara una escena que llamó la atención por una referencia inesperada: un noticiero que anuncia la muerte del Sumo Pontífice. La secuencia pertenece a una producción mexicana de terror estrenada en 2017 y dirigida por el cineasta uruguayo Guillermo Amoedo.

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La escena forma parte de "El habitante", una película que combina elementos de suspenso y terror con una historia marcada por secretos ocultos. Aunque su trama principal no gira alrededor del Vaticano ni de la vida del Papa, una breve aparición televisiva se convirtió en el elemento que impulsó nuevas búsquedas sobre la producción.

El fragmento adquirió notoriedad en medio de las noticias sobre la salud del papa León XIV. La coincidencia entre el nombre que aparece en la pantalla y la identidad del actual líder de la Iglesia Católica generó preguntas sobre cómo llegó esa referencia al guion, escrito años antes de su elección como pontífice.

El detalle que llamó la atención no fue una predicción comprobada, sino la presencia de un nombre que, años después, quedaría asociado con el actual Papa. Para comprender el origen de la coincidencia, es necesario revisar qué muestra la película y qué explicó su director.

Qué película de Netflix predijo la enfermedad del papa León XIV

El habitante es una producción mexicana estrenada en 2017 y dirigida por Guillermo Amoedo, cineasta uruguayo conocido por su trabajo en el género de terror.

Según el resumen oficial en Netflix: "Cuando entran a robar una casa, tres hermanas descubren un siniestro secreto escondido en el sótano que las obliga a desenterrar su doloroso pasado".

La referencia al Sumo Pontífice aparece dentro de ese universo narrativo y no constituye el eje central de la película. Se trata de una secuencia breve, integrada en una transmisión televisiva que funciona como parte del ambiente de la historia.

La inquietante escena que muestra el nombre del papa León XIV

El momento que generó repercusión aparece en una toma breve de un televisor encendido. En la pantalla se observa un noticiero con un zócalo informativo que anuncia: "Falleció el papa León XIV".

La frase concentra el elemento más llamativo de la secuencia. No se trata de una extensa explicación sobre el futuro de la Iglesia Católica, sino de un mensaje breve que forma parte de la ambientación televisiva de la película.

La escena, sin embargo, debe entenderse dentro de su contexto original. La película se estrenó en 2017 y la referencia estaba incorporada al relato varios años antes de que Prevost se convirtiera en el líder de la Iglesia Católica.

Por eso, el interés se centra en el origen del nombre y en las razones que llevaron al director a incluirlo. La explicación ofrecida por Amoedo permite conocer qué elementos utilizó durante la escritura del guion y por qué la referencia apareció en la historia.

Por qué volvió a despertar interés tras las noticias sobre la salud del papa León XIV

La repercusión de la escena se produjo en un contexto de creciente atención sobre la salud del papa León XIV. Las noticias relacionadas con su estado médico impulsaron búsquedas sobre el pontífice y, entre los contenidos que volvieron a circular, apareció la secuencia de El habitante.

La relación entre ambos asuntos está en el interés del público por una referencia cinematográfica que parece conectarse con la actualidad.

Quienes se acerquen a la película por la escena viral encontrarán una historia de terror centrada en tres hermanas que descubren un siniestro secreto escondido en el sótano que las obliga a desenterrar su doloroso pasado. La referencia al papa León XIV aparece como un detalle dentro de la narración, no como el argumento principal.

Así, el interés por El habitante combina el atractivo de una escena inquietante con una explicación vinculada al proceso de creación cinematográfica. La secuencia puede resultar sorprendente, pero su interpretación requiere tener presentes las fechas, las declaraciones del director y la diferencia entre ficción y hechos comprobados.

En pocas palabras

  • Película de Netflix: "El habitante", de terror, genera revuelo por mencionar la muerte del papa León XIV.
  • Coincidencia viral: Una escena de 2017 muestra un noticiero anunciando el fallecimiento del pontífice con ese nombre.
  • Contexto: El interés resurge ante las noticias sobre la salud del actual papa León XIV, aunque la película es ficción.
Resumen generado por Thinkindot AI
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