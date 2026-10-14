Furor en Netflix por el estreno de "Narnia: el sobrino del mago", la nueva película de Greta Gerwig

La travesía comienza cuando los protagonistas entran en contacto con Andrew Ketterley, el mago interpretado por Daniel Craig. El personaje les entrega un anillo que les permite trasladarse entre distintos lugares y los introduce en una experiencia que pronto supera cualquier explicación cotidiana.

Durante su recorrido, Digory y Polly encuentran criaturas míticas, paisajes extraordinarios y seres que forman parte de la mitología creada por C. S. Lewis. El avance también permite observar algunos de los elementos que tendrán un papel importante en el desarrollo de la trama.

La propuesta apunta a recuperar la sensación de descubrimiento que caracteriza a la novela. Los protagonistas no conocen las reglas de los mundos que visitan y deberán enfrentarse a situaciones que pondrán a prueba su curiosidad y su capacidad para comprender aquello que tienen delante.

Daniel Craig interpretará al mago que cambiará el destino de los protagonistas

La participación de Daniel Craig es uno de los aspectos más llamativos de esta nueva adaptación. El actor, reconocido internacionalmente por interpretar a James Bond, asumirá el papel de Andrew Ketterley, un personaje fundamental para que Digory y Polly comiencen su recorrido por diferentes universos.

Su intervención será importante para establecer las condiciones de la aventura. A partir de ese primer contacto, los protagonistas entrarán en un territorio en el que encontrarán seres extraordinarios y descubrirán que sus decisiones pueden tener consecuencias que van mucho más allá de lo que imaginaban.

Emma Mackey será Jadis antes de convertirse en la Bruja Blanca

Otro de los personajes centrales será Jadis, interpretada por Emma Mackey. La actriz encarnará a la figura que se convertirá en la Bruja Blanca y última reina de Charn, una de las presencias más reconocibles de la mitología de Narnia.

La película permitirá conocer una etapa anterior de este personaje y explorar su lugar dentro de los acontecimientos que rodean el nacimiento del universo fantástico. Su aparición forma parte de los elementos que conectarán la historia de los protagonistas con el destino de ese mundo.

Meryl Streep prestará su voz a Aslan en una de las escenas más importantes

La aparición de Aslan constituye uno de los momentos centrales del primer tráiler. El león mitológico, una figura fundamental en el universo de Narnia, tendrá la voz de Meryl Streep.

La participación de Streep también representa uno de los nombres más destacados del elenco. Su voz dará vida a un personaje que ocupa un lugar esencial en la historia de Narnia y cuya presencia está estrechamente relacionada con la creación y el equilibrio de ese universo.

Cuándo se estrena Narnia: el sobrino del mago en los cines y en Netflix

La película ya tiene dos fechas importantes en su calendario de lanzamiento. Narnia: el sobrino del mago llegará a los cines el 11 de febrero de 2027 y posteriormente se incorporará al catálogo de Netflix en abril.

La diferencia entre ambas fechas confirma que la producción tendrá una primera etapa de exhibición cinematográfica antes de su llegada al streaming. Esta estrategia convierte al estreno en salas en una parte central del lanzamiento y permitirá que el público tenga la oportunidad de ver la historia en pantalla grande.

La película estará dirigida por Greta Gerwig y contará con un elenco integrado por Daniel Craig, Emma Mackey, Meryl Streep, Carey Mulligan, Ciarán Hinds, David McKenna y Beatrice Campbell, entre otros intérpretes.

Tráiler oficial de Narnia: el sobrino del mago