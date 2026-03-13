Viernes 13 en Netflix: llegó la película ideal para ver en esta fecha y es la secuela más esperada
La llegada de esta historia que combina comedia y terror a Netflix reactivó el fenómeno: la secuela ya se ubicó entre las películas más vistas en Argentina.
Viernes 13 en Netflix: llegó la película ideal para ver en esta fecha y es la secuela más esperada. (Foto: Archivo)
"Beetlejuice Beetlejuice" (2024) volvió a instalarse en el centro de la conversación del streaming. La nueva película del universo creado por Tim Burton llegó al catálogo de Netflix y rápidamente logró algo que no todas las secuelas tardías consiguen: meterse entre lo más visto de la plataforma en Argentina.
La plataforma describe la historia como el regreso de Lydia Deetz, el recordado personaje del clásico de 1988. Décadas después de haber invocado a Beetlejuice diciendo su nombre tres veces, Lydia vuelve a necesitar su ayuda. Esta vez lo hará para enfrentar un problema mucho más personal: salvar a su hija adolescente.
La película reúne nuevamente a figuras históricas del elenco y suma nuevos nombres que conectan con una generación distinta de espectadores. Michael Keaton, Winona Ryder y Catherine O’Hara regresaron a sus papeles originales. A ellos se sumaron Jenna Ortega, Justin Theroux, Monica Bellucci y Willem Dafoe.
Todo ocurre bajo la dirección de Tim Burton, responsable de la estética y el tono que convirtieron a la primera película en un clásico del cine fantástico.
De qué trata "Beetlejuice Beetlejuice" en Netflix
¡Beetlejuice ha vuelto! Después de una tragedia familiar inesperada, tres generaciones de la familia Deetz regresan a su hogar en Winter River. Aún atormentada por Beetlejuice, la vida de Lydia da un vuelco cuando su rebelde hija adolescente, Astrid, descubre el misterioso modelo de la ciudad en el ático y el portal al Más Allá se abre accidentalmente. Con problemas en ambos reinos, es sólo cuestión de tiempo hasta que alguien diga el nombre de Beetlejuice tres veces y el travieso demonio regrese para desatar su propio tipo de caos.
Keaton regresa a su papel icónico junto a la nominada al Oscar, Winona Ryder(Stranger Things, Little Women) como Lydia Deetz y la dos veces ganadora del Emmy, Catherine O'Hara(Schitt$ Creek, Corpse Bride) como Delia Deetz, con los nuevos miembros del reparto Justin Theroux(Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi, The Leftovers), Monica Bellucci(Spectre, Matrix), Arthur Conti(House of the Dragon) en su debut cinematográfico, con la nominada al Emmy, Jenna Ortega(Wednesday, Scream VI) como la hija de Lydia, Astrid, y el nominado al Oscar, Willem Dafoe(Poor Things, At Eternity’s Gate).
Tim Burton, un género en sí mismo, dirige a partir de un guión de Alfred Gough y Miles Millar (Wednesday), una historia de Gough & Millar y Seth Grahame-Smith (The LEGO® Batman Movie), basada en personajes creados por Michael McDowell y Larry Wilson. Los productores de la película son Marc Toberoff, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Tommy Harper y Burton, con Sara Desmond, Katterli Frauenfelder, Gough, Millar, Brad Pitt, Larry Wilson, Laurence Senelick, Pete Chiappetta, Andrew Lary, Anthony Tittanegro, Grahame-Smith y David Katzenberg como productor ejecutivo.
Los creativos detrás de escena de Burton incluyen al director de fotografía Haris Zambarloukos (Meg 2: The Trench, Murder on the Orient Express); colaboradores anteriores y frecuentes como el diseñador de producción Mark Scruton (Wednesday), el editor Jay Prychidny (Wednesday), la diseñadora de vestuario ganadora del Oscar, Colleen Atwood (Alice in Wonderland, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, Sleepy Hollow), el supervisor creativo de efectos de criaturas y maquillaje especial ganador del Oscar, Neal Scanlan (Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, Charlie and the Chocolate Factory) y el compositor nominado al Oscar, Danny Elfman (Big Fish, The Nightmare Before Christmas, Batman); y la diseñadora de maquillaje y peluquería ganadora del Oscar, Christine Blundell (Topsy-Turvy).
El elenco de la película "Beetlejuice Beetlejuice"
Michael Keaton
Winona Ryder
Catherine O'Hara
Jenna Ortega
Justin Theroux
Monica Bellucci
Willem Dafoe
Arthur Conti
Burn Gorman
Mirá el tráiler oficial de "Beetlejuice Beetlejuice"