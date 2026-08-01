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La importante aclaración de Luck Ra sobre La Joaqui que sorprendió a todos tras la separación

El cordobés le puso el pecho a la situación después de que La Joaqui confirmase públicamente que fue él quien terminó la relación, y tras las críticas recibidas explicó qué le pasó con su ahora expareja.

1 ago 2026, 12:04
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Sin duda, la confirmación de la separación entre La Joaqui y Luck Ra generó una fuerte conmoción dentro del mundo de la música. La pareja, que durante los últimos tiempos se había mostrado muy unida y como una de las más queridas de la escena urbana argentina, decidió ponerle fin a su historia de amor, una noticia que rápidamente despertó todo tipo de comentarios.

Confirmado por la propia cantante, fue el cordobés quien tomó la decisión de finalizar el noviazgo de manera unilateral. El anuncio llegó luego de un encuentro que tuvieron en España, donde Luck Ra está instalado momentáneamente por motivos laborales y hasta donde La Joaqui viajó para visitarlo. Aunque la ruptura ocurrió hace algo mas de tres semanas atrás, la artista esperó hasta ahora para hacerlo público, si bien en las redes sociales crecían las versiones sobre una posible crisis entre ambos.

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De esta manera, luego de que la cantante explicara que ambos ya no estaban en la misma sintonía, Luck Ra decidió dar su versión y realizó algunas aclaraciones mediante una conversación con Ángel de Brito, quien contó detalles este viernes en LAM (América). El objetivo del músico fue despejar las críticas que comenzaron a circular en su contra después de que La Joaqui se mostrara emocionada y rompiera en llanto durante una entrevista en Luzu TV.

Uno de los rumores que más molestó al artista fue aquel que señalaba que la separación había tenido relación con las hijas de la cantante. Sobre este punto, De Brito explicó que habló con él y transmitió su postura: “Estaba un poco enojado con el tema de que lo criticaban porque no se bancaba a las hijas. Me dijo: ‘Yo con las nenas tengo una relación. De hecho, yo tuve un padrastro, mi mamá tuvo otra pareja y entiendo perfectamente cómo es esa situación’”.

Además, el periodista contó que Luck Ra fue contundente al rechazar esa versión y aclaró: “No hubo ningún problema, no la dejé por las hijas, obviamente. Las amo a las nenas. Entiendo perfectamente todo este conflicto. No había ningún tipo de competencia interna ni ningún problema de esa naturaleza”.

Por otro lado, el músico también negó las versiones que lo habían relacionado sentimentalmente con Tuli Acosta y descartó que una tercera persona haya sido la causa del final de la pareja. “Con Tuli no pasó nada”, afirmó.

Finalmente, Luck Ra se refirió al dolor que le provocaron algunas críticas y defendió la relación que tuvo con La Joaqui. “Me duele que duden de que no quise hacerla feliz. Mucha gente le hizo daño a La Joaqui y el único que la hizo feliz fui yo, porque los anteriores le faltaban el respeto”, concluyó.

Cómo fue la desgarradora confesión de La Joaqui sobre su separación de Luck Ra

Luego de confirmar públicamente la separación de Luck Ra mediante un comunicado en redes sociales, el miércoles por la tarde La Joaqui decidió hablar por primera vez sobre el difícil momento personal que atraviesa. La cantante estuvo en Luzu TV y, visiblemente emocionada, se refirió al final de la relación con el artista cordobés, dejando en claro que todavía conserva un profundo afecto por quien fue su pareja.

Durante la charla, la artista explicó que una carta de amor había sido uno de los regalos más importantes que le había dedicado a alguien especial. "Me enamoré de una persona que tenía todo y era muy difícil hacerle un regalo especial. Entonces sentí que el regalo más caro que podía hacerle era una carta de amor", recordó.

Al volver sobre ese escrito en medio de la crisis, reflexionó sobre la libertad dentro de una relación y aceptó que los caminos pueden separarse. "El amor es libre y el otro es libre de no elegirte más y eso no lo hace una mala persona", expresó.

Entre lágrimas, La Joaqui confesó que nunca había vivido un sentimiento similar y destacó el lugar que Luck Ra aún ocupa en su vida. "Él sigue siendo totalmente el amor de mi vida", aseguró.

Además, negó versiones sobre terceras personas y afirmó que la ruptura se dio por diferencias entre ambos. "No hay terceros en discordia, nunca tuvimos celos, tuvimos la relación más sana del mundo", sostuvo. También reveló que imaginaba un futuro junto a él: "Yo me quería casar, yo estaba muy enamorada, pero no nos dio el timing".

Finalmente, remarcó que su amor no estuvo condicionado a una respuesta del otro: "Yo lo amé a él para que se sienta amado".

     

 

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