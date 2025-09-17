El Kun Agüero se la jugó por el gobierno de Milei: "Hay que apoyar"

"Me da bronca esas peleas que me parece que, en mi opinión, no tiene sentido", contestó.

Enseguida, los dichos del ahora streamer se viralizaron en las redes sociales y se convirtieron en tendencia. En particular, porque no es la primera vez que expresa su posicionamiento político cercano al oficialismo.

El noviembre del año pasado, cuando estaba en agenda el debate por las SAD (Sociedad Anónima Deportiva), Agüero fue a la Casa Rosada y se reunió con el asesor presidencial Santiago Caputo. En aquella ocasión, llegó a la sede del Gobierno acompañado por la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Juliana Santillán, una de las promotoras de lograr la conversión en la forma de administrarse de los clubes.

La legisladora marplatense fue quien se había contactado con el Kun meses antes, luego de que el titular del Ejecutivo le recomendara seguir con ella la posible instrumentación de medidas tendientes a reglamentar el ingreso de capitales privados a las instituciones deportivas.

"Los clubes deberían poder ser privatizados, pero eso no tiene que ser obligatorio. Los socios deberían decidir. Es fundamental", había dicho el exgoleador del Manchester City durante una conversación en su canal de streaming.

Más allá de las cuestiones futbolísticas, Agüero se había pronunciado en sintonía con las ideas que proponía Milei cuando todavía era diputado y recorría programas televisivos hablando sobre la dolarización.

“Para mí hay que sacar los pesos y poner dólares. Yo diría, ahora todos ganan el sueldo en dólares. Si el dólar lo necesitamos para todos lados. ¿El peso para donde lo llevas? A ningún lado. Mirá España, te acordás que tenía pesetas y las sacaron", dijo el exjugador en 2022.

En aquel momento, el líder de LLA celebró y replicó esas palabras. "Y un día, alguien que no viene del palo de la economía, deja a todos los sicarios de los políticos pedaleando... ¿Sabés lo que es ganar un debate? Es esto. Sólo los chorros que son socios de la casta defienden el uso del peso. No hay demanda genuina de pesos. Jaque mate", comentó el por entonces legislador.