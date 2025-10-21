En vivo Radio La Red
Celular
Robo
Consejos de seguridad

Robo de celulares: cómo evitar que te quiten el dinero y se apropien de tus datos personales

El robo de un teléfono no solo implica la pérdida del dispositivo, sino también el riesgo de que terceros accedan a datos personales, cuentas bancarias y aplicaciones de mensajería. Con medidas de seguridad adecuadas y acciones inmediatas, es posible minimizar los daños y proteger la información.

Nadie está exento del robo del celular y del acceso de terceros a la información personal. Cuando un dispositivo carece de barreras de seguridad, puede convertirse en una vía directa hacia correos electrónicos, perfiles en redes y billeteras digitales. En esos casos, el valor del aparato queda en segundo plano frente al riesgo que implica la exposición de datos sensibles.

Leé también Cuál es el truco secreto para cargar el celular en tiempo récord y mejorar su funcionamiento
Cuál es el truco secreto para cargar el celular en tiempo récord y mejorar su funcionamiento. (Foto: Archivo)

En estos casos, los delincuentes suelen apagar el dispositivo o activarlo en modo avión para impedir su localización. Acto seguido, pueden intentar suplantar la identidad, acceder a cuentas bancarias o enviar mensajes fraudulentos a contactos para obtener dinero. Por eso, implementar medidas de seguridad de forma anticipada y actuar rápidamente tras un robo resulta fundamental para minimizar los posibles daños.

Cómo proteger los datos del celular ante un posible robo

bloqueo-pantalla-celular-robado

  • Bloqueo automático de pantalla: configurar el dispositivo para que se bloquee tras pocos segundos de inactividad reduce el tiempo de exposición.

  • Autenticación robusta: PIN, contraseña o patrón combinados con huella digital; el reconocimiento facial debe complementarse con otra forma de bloqueo.

  • Clave para apagar o reiniciar (según modelo): algunos dispositivos Android permiten exigir un PIN antes de apagar o reiniciar, dificultando que el ladrón evada el rastreo.

  • Ocultar la visualización del patrón: evita que queden marcas que puedan copiarse.

  • PIN de la tarjeta SIM: impide que el chip sea extraído y usado en otro equipo.

  • Restricciones en iPhone: desactivar el Centro de control con la pantalla bloqueada y exigir contraseña antes de activar el modo avión añade seguridad adicional.

Qué medidas a tomar tras el robo del celular

imei

Suspensión de la línea: comunicarse al *910 (válido para todos los operadores) para inhabilitar la SIM y evitar su uso o reventa. Esto aplica a cualquier compañía o plan.

Bloqueo del IMEI: el IMEI (International Mobile Equipment Identity) es un identificador único que tiene cada teléfono móvil. Consta de 15 cifras y no depende del operador, aunque incluye referencias al fabricante y al país de fabricación. El IMEI se divide en varias partes:

  • TAC o Type Allocation Code: primeros 6 dígitos, que indican el país y regulador donde se fabricó el teléfono.

  • FAC o Final Assembly Code: dos dígitos que indican el fabricante.

  • Número de serie: seis dígitos que identifican el dispositivo.

  • Código verificador: último dígito que valida que el IMEI sea correcto.

Anotar el IMEI es fundamental, ya que permite bloquear por completo el teléfono en caso de robo. Aunque esto no devuelve el dispositivo, evita que la persona que lo tenga pueda usarlo o realizar operaciones en nombre del propietario. Se obtiene marcando *#06# y debe proporcionarse a la compañía telefónica para inutilizar el equipo en cualquier red.

  • Cambio de contraseñas y activación de 2FA: actualizar claves de correo, bancos, billeteras y redes; activar la verificación en dos pasos (2FA) donde esté disponible.
  • Desvinculación de tarjetas en aplicaciones: retirar tarjetas asociadas a apps de movilidad, delivery o streaming para prevenir cargos no autorizados.
  • Aviso al banco: informar para que se active la vigilancia de movimientos inusuales y protocolos de seguridad adicionales.
  • Denuncia policial con comprobante de compra: presentar factura o ticket para gestionar reclamos de seguro o actuaciones judiciales.

Cómo proteger el WhatsApp tras el robo del celular

WhatsApp 3

Cuando un celular es robado, la cuenta de WhatsApp puede ser utilizada para suplantar la identidad y solicitar dinero a contactos. Las medidas recomendadas incluyen:

  • Recuperar la cuenta: abrir WhatsApp desde otro dispositivo e ingresar el número de teléfono con el código internacional de Argentina (+54). Como el celular robado no puede recibir SMS, se debe contar con un número alternativo (otro teléfono propio o de un familiar) para recibir el código de verificación por SMS o llamada. Al ingresarlo, la app desconecta automáticamente cualquier sesión activa en otro dispositivo.

  • Bloqueo por huella, reconocimiento facial o código PIN en la app: dentro del teléfono, activar el bloqueo de WhatsApp mediante huella, reconocimiento facial o un PIN adicional evita que alguien que tenga acceso físico al teléfono pueda abrir la aplicación, incluso si logra desbloquear la pantalla.

  • Activar verificación en dos pasos (2FA): esta medida agrega un PIN adicional que se solicita solo al registrar la cuenta en un nuevo dispositivo, además de la contraseña habitual. Su función es impedir que la cuenta sea clonada o transferida a otro teléfono. Se activa en Ajustes → Cuenta → Verificación en dos pasos y se puede asociar un correo electrónico para recuperar el PIN en caso de olvidarlo. Es importante destacar que 2FA no protege el WhatsApp ya abierto en el dispositivo robado, pero sí evita que la cuenta sea usada desde otro equipo.

  • Contactar al soporte: si no se logra recuperar el acceso, se puede enviar un correo a [email protected] con el número completo y una descripción de la situación para recibir asistencia.

Recuperación y compra de celulares de segunda mano

  • Recuperar un celular denunciado: si el equipo aparece, puede desbloquearse contactando a la compañía. Normalmente se requiere el número de denuncia y la presentación del dispositivo u otros documentos solicitados por la empresa.

  • Comprar un celular usado: al adquirir un equipo de segunda mano, es importante asegurarse de que no haya sido denunciado como robado. Si el dispositivo fue reportado, al insertar cualquier tarjeta SIM aparecerá un mensaje indicando que no puede utilizarse, impidiendo que funcione.

Se habló de
Celular Robo Dinero WhatsApp
