Robo de celulares: cómo evitar que te quiten el dinero y se apropien de tus datos personales

TAC o Type Allocation Code: primeros 6 dígitos, que indican el país y regulador donde se fabricó el teléfono.

FAC o Final Assembly Code: dos dígitos que indican el fabricante.

Número de serie: seis dígitos que identifican el dispositivo.

Código verificador: último dígito que valida que el IMEI sea correcto.

Anotar el IMEI es fundamental, ya que permite bloquear por completo el teléfono en caso de robo. Aunque esto no devuelve el dispositivo, evita que la persona que lo tenga pueda usarlo o realizar operaciones en nombre del propietario. Se obtiene marcando *#06# y debe proporcionarse a la compañía telefónica para inutilizar el equipo en cualquier red.

Cambio de contraseñas y activación de 2FA: actualizar claves de correo, bancos, billeteras y redes; activar la verificación en dos pasos (2FA) donde esté disponible.

Desvinculación de tarjetas en aplicaciones: retirar tarjetas asociadas a apps de movilidad, delivery o streaming para prevenir cargos no autorizados.

Aviso al banco: informar para que se active la vigilancia de movimientos inusuales y protocolos de seguridad adicionales.

Denuncia policial con comprobante de compra: presentar factura o ticket para gestionar reclamos de seguro o actuaciones judiciales.

Cómo proteger el WhatsApp tras el robo del celular

Cuando un celular es robado, la cuenta de WhatsApp puede ser utilizada para suplantar la identidad y solicitar dinero a contactos. Las medidas recomendadas incluyen:

Recuperar la cuenta: abrir WhatsApp desde otro dispositivo e ingresar el número de teléfono con el código internacional de Argentina (+54) . Como el celular robado no puede recibir SMS, se debe contar con un número alternativo (otro teléfono propio o de un familiar) para recibir el código de verificación por SMS o llamada. Al ingresarlo, la app desconecta automáticamente cualquier sesión activa en otro dispositivo.

abrir WhatsApp desde otro dispositivo e ingresar el número de teléfono con el . Como el celular robado no puede recibir SMS, se debe contar con un (otro teléfono propio o de un familiar) para recibir el código de verificación por SMS o llamada. Al ingresarlo, la app desconecta automáticamente cualquier sesión activa en otro dispositivo. Bloqueo por huella, reconocimiento facial o código PIN en la app: dentro del teléfono, activar el bloqueo de WhatsApp mediante huella, reconocimiento facial o un PIN adicional evita que alguien que tenga acceso físico al teléfono pueda abrir la aplicación, incluso si logra desbloquear la pantalla.

Activar verificación en dos pasos (2FA): esta medida agrega un PIN adicional que se solicita solo al registrar la cuenta en un nuevo dispositivo , además de la contraseña habitual. Su función es impedir que la cuenta sea clonada o transferida a otro teléfono. Se activa en Ajustes → Cuenta → Verificación en dos pasos y se puede asociar un correo electrónico para recuperar el PIN en caso de olvidarlo. Es importante destacar que 2FA no protege el WhatsApp ya abierto en el dispositivo robado , pero sí evita que la cuenta sea usada desde otro equipo.

Contactar al soporte: si no se logra recuperar el acceso, se puede enviar un correo a [email protected] con el número completo y una descripción de la situación para recibir asistencia.

Recuperación y compra de celulares de segunda mano