Truco
Celular
TECNOLOGÍA

Cuál es el truco secreto para cargar el celular en tiempo récord y mejorar su funcionamiento

Una empresa líder en tecnología reveló el truco que pocos conocen para optimizar la batería del teléfono. Cómo cargar tu celular más rápido y prolongar su vida útil.

por Redacción A24 |
Cuál es el truco secreto para cargar el celular en tiempo récord y mejorar su funcionamiento. (Foto: Archivo)

Cuando se trata de optimizar el tiempo de carga de los smartphones, la mayoría de los usuarios se enfoca únicamente en el tipo de cargador o en la tecnología de la batería, ignorando un factor crucial: el consumo interno de energía durante el proceso.

WhatsApp se actualiza y sorprende a millones de usuarios con una función que promete cambiar la forma en que usamos la app 

Una empresa dedicada a la tecnología, Yup Charge, ha puesto el foco en este detalle, revelando un truco simple que promete reducir drásticamente el tiempo que tardamos en llenar la batería del dispositivo. El método consiste en desactivar el WiFi, los datos móviles y el Bluetooth, o, de manera más directa y efectiva, activar el modo avión antes de conectar el equipo a la corriente.

Según la compañía, la carga en tiempo récord se logra porque, al activar el modo avión, el teléfono deja de realizar tareas críticas que consumen una parte constante de la energía. Específicamente, evita que el dispositivo gaste potencia en:

  • Buscar señal celular: el teléfono está continuamente escaneando las torres de telefonía cercanas, una actividad que requiere una cantidad notable de energía.
  • Recibir notificaciones y datos: se anula la recepción de correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y actualizaciones de aplicaciones que activan la pantalla y el procesador.
  • Mantener conexiones inalámbricas: al desconectar el WiFi y el Bluetooth, se eliminan los microconsumos asociados a mantener estas antenas activas.
Truco para cargar el celular 1

Con esta simple acción, el tiempo de carga de los celulares puede disminuir hasta un notable 25%. En términos prácticos, si su teléfono normalmente necesita una hora completa para alcanzar el 100% de la carga, con el modo avión activado podría lograrlo en tan solo 45 minutos. Este truco se convierte así en una herramienta esencial para aquellos momentos en los que se necesita energía de emergencia.

Cómo optimizar la carga del celular y proteger la batería

Si bien el modo avión es el atajo más rápido hacia la carga ultrarrápida, los expertos en el sector tecnológico insisten en la necesidad de incorporar otras buenas prácticas para garantizar la salud y la vida útil del teléfono a largo plazo. Una batería en mal estado no solo genera inconvenientes, sino que afecta directamente el rendimiento del celular.

Truco para cargar el celular 2

A continuación, una lista detallada de consejos para cargar el celular más rápido y de manera más eficiente:

  • Usar el cargador original (o certificado): es el consejo más importante. Los cargadores que vienen con el equipo, o aquellos certificados por el fabricante, están diseñados específicamente para proporcionar el voltaje y el amperaje correctos a la batería del modelo en cuestión. Usar cargadores genéricos o de baja calidad puede ralentizar la carga e, incluso, provocar el sobrecalentamiento del dispositivo.
  • Mantener la carga dentro del rango ideal (20% a 80%): los expertos señalan que las baterías de iones de litio modernas se benefician de las cargas parciales. Mantener el nivel de batería entre el 20% y el 80% reduce el estrés químico interno, prolongando así la vida útil del teléfono. No es necesario esperar a que la batería muera ni insistir en llegar siempre al 100%.
  • No usar el celular mientras se carga: esta práctica es contraproducente por dos motivos. Primero, el uso de aplicaciones mientras se conecta el cable desvía potencia que debería ir directamente a la batería, ralentizando la carga. Segundo, el factor más perjudicial es el aumento de temperatura. El uso intensivo de la pantalla y el procesador mientras el equipo está recibiendo carga genera un calor excesivo que daña irreversiblemente los componentes químicos internos de la batería.
  • Evitar la exposición al calor: las altas temperaturas son el enemigo número uno de las baterías de litio. Exponer el teléfono al sol o cargarlo en superficies que retienen mucho calor (como debajo de una almohada) reduce significativamente la vida útil de la batería moderna. Los expertos aconsejan cargar el dispositivo en lugares frescos y ventilados.
Truco para cargar el celular 3

La importancia de la salud de la batería en el rendimiento del celular

El cuidado de la batería va más allá de evitar la molestia de tener que cargar el equipo constantemente. Una batería en mal estado tiene consecuencias directas y severas en el rendimiento del celular.

Cuando la carga de la batería está baja, o cuando su capacidad de retención ha disminuido por el deterioro, el procesador del teléfono no puede funcionar a su máxima potencia para evitar picos de consumo que harían que el equipo se apague repentinamente. Esto se traduce en una reducción automática del rendimiento, experimentando lentitud, fallas en las aplicaciones y un deterioro general en el uso.

Al aplicar estos trucos simples y consejos de expertos (especialmente el de activar el modo avión), los usuarios no solo logran cargar más rápido, sino que también consiguen prolongar la vida útil del teléfono, evitarán problemas futuros de rendimiento y asegurarán una experiencia de uso óptima y fluida. La carga eficiente es la clave para la longevidad de su dispositivo móvil.

Redacción A24
Por Redacción A24
