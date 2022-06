Romina Manguel y una dura crítica a Javier Milei: "No sé cuánto más va a poder sostener..."

Los dichos de Manguel surgen a partir de la denuncia que hizo su columnista en la radio, Sebastián Davidosky. "La historia de los que invirtieron en CoinX World por recomendación del diputado Javier Milei. La empresa es investigada por la CNV y dejó de pagarle a los inversores", dijo Davidosky en Radio con Vos.

Romina Manguel tras la detención del hombre que la hostigaba: "Este hijo de pu.. no va a volver a llamar a nadie"

La periodista denunció el pasado febrero que había recibido llamadas de un número anónimo, en los que una voz masculina la insultaba y la amenazaba.

El hombre fue capturado en el partido bonaerense de El Talar. El fiscal a cargo de la causa, Federico Taramelli, ordenó un allanamiento que culminó con la detención del mismo, procesado e imputado por amenazas agravadas por ser anónimas y hostigamiento agravados por la desigualdad de género.

Luego, en el ciclo Intratables, América, Romina contó cómo fue el hostigamiento que recibió por parte de esta persona: "Me hostigaba y me acosaba de manera constantes. Llamó hasta mis vecinos, que ratificaron todos lo que pasó en la Justicia. Empezó en febrero a llamarme a mi celular con frases agraviantes. Y el límite fue cuando daba a entender que sabía con quién estaba y dónde estaba. Muy tremendo. Llamaba a cada uno de los vecinos que tenía".

Y remarcó: "Lo que quiero decir es que denuncien, hay que hacerlo. Estuve con custodia y botón antipánico. Se sigue investigando, las pruebas era contundentes. Todo el tiempo buscaba hacerte saber que tu integridad estaba en riesgo todo el tiempo. Este hijo de pu... no va a volver a llamar a nadie me parece. Que sepan que no es gratis, este tipo no creo que llame a nadie nunca más".