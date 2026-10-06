Fenómeno mundial en Netflix: la serie corta de apenas 5 episodios que podés ver en pocos días

Protagonizada por Daniel Ibáñez (La novia gitana, Segundo premio), Itziar Manero (Manual para señoritas, Las chicas están bien), Ricardo Gómez (La Suerte: una serie de casualidades, Cuéntame cómo pasó), Brays Efe (Paquita Salas, Tengo que morir todas las noches), Lucía de la Fuente (Tóxico, Las brujas de Zugarramurdi) y Clara Sans (Innato, Celeste), entre otros.

Toda la verdad de mis mentiras es una adaptación de la novela homónima publicada por Suma (Penguin Random House Grupo Editorial). En colaboración con Plano a Plano cuenta con Elísabet Benavent, Ángel Armada y Marina Pérez como productores ejecutivos. César Benítez es el productor y María Togores dirige junto a Marina Pérez, quien también está a cargo del guion con Montaña Marchena.

Una historia basada en Elísabet Benavent

La nueva miniserie de cinco episodios está basada en la novela homónima de Elísabet Benavent (Valeria, Un cuento perfecto, Fuimos canciones).

La autora valenciana construyó una extensa trayectoria dentro de la literatura española y sus historias llegaron en diferentes oportunidades a la pantalla.

Con Toda la verdad de mis mentiras, la plataforma vuelve a apostar por una historia de Benavent y por una trama centrada en los vínculos personales, los sentimientos y las decisiones que pueden modificar una relación.

Cuántos capítulos tiene Toda la verdad de mis mentiras

Uno de los aspectos que puede resultar atractivo para quienes buscan producciones breves es su extensión. La miniserie cuenta con cinco capítulos, por lo que la historia puede recorrerse en pocas sesiones.

El formato permite concentrar la trama en los vínculos entre los personajes y en las situaciones que se generan durante el viaje.

En lugar de extender la historia durante varias temporadas, la producción plantea un recorrido acotado en el que los acontecimientos se suceden alrededor del grupo de amigos.

La cantidad de episodios también convierte a la ficción en una alternativa para quienes prefieren series de pocos capítulos y buscan completar una historia sin tener que afrontar una producción extensa.

Pero la duración no significa que la trama sea sencilla. La historia parte de una situación cotidiana y reconocible -un viaje entre amigos para celebrar una despedida de soltera- y la transforma en un escenario cargado de conflictos personales.

Anuncio del estreno de Toda la verdad de mis mentiras en Netflix