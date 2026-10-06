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Fenómeno mundial en Netflix: la serie corta de apenas 5 episodios que podés ver en pocos días

La miniserie española que es furor en Netflix tiene cinco capítulos y una historia de amistad, secretos y sentimientos que cambia todo.

Fenómeno mundial en Netflix: la serie corta de apenas 5 episodios que podés ver en pocos días. (Foto: Archivo)

Fenómeno mundial en Netflix: la serie corta de apenas 5 episodios que podés ver en pocos días. (Foto: Archivo)

Una miniserie española en Netflix tiene solo cinco capítulos y se convirtió en una opción para quienes buscan una historia breve, intensa y pensada para el público adulto. La producción sigue a un grupo de amigos que emprende un viaje para celebrar una despedida de soltera, pero lo que parecía ser una celebración termina poniendo a prueba vínculos que parecían inquebrantables.

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Qué ver en Netflix: la miniserie española de 6 capítulos que es ideal para maratonear. (Foto: Archivo)

La ficción se llama Toda la verdad de mis mentiras y cuenta con un elenco encabezado por Itziar Manero y Daniel Ibáñez. La historia combina amistad, sentimientos y secretos mientras los protagonistas atraviesan varios días juntos fuera de su entorno habitual.

La propuesta está basada en una novela de Elísabet Benavent, una de las escritoras españolas más reconocidas dentro del género. La obra original fue publicada en 2017 y forma parte del universo literario asociado con Betacoqueta, nombre con el que también se conoce a la autora.

De qué trata Toda la verdad de mis mentiras en Netflix

Cuenta la historia de Coco (Itziar Manero) y Marín (Daniel Ibáñez), dos mejores amigos que viven juntos desde hace años. Con su pandilla al completo, Gus (Ricardo Gómez), Aroa (Lucía de la Fuente) y Loren (Brays Efe) están a punto de emprender un viaje en caravana para celebrar la despedida de soltera de su amiga Blanca (Clara Sans). Lo que debería ser una aventura de exaltación de la amistad se convierte en una bomba de relojería cuando poco a poco se empiecen a desvelar los secretos que se esconden entre ellos.

Protagonizada por Daniel Ibáñez (La novia gitana, Segundo premio), Itziar Manero (Manual para señoritas, Las chicas están bien), Ricardo Gómez (La Suerte: una serie de casualidades, Cuéntame cómo pasó), Brays Efe (Paquita Salas, Tengo que morir todas las noches), Lucía de la Fuente (Tóxico, Las brujas de Zugarramurdi) y Clara Sans (Innato, Celeste), entre otros.

Toda la verdad de mis mentiras es una adaptación de la novela homónima publicada por Suma (Penguin Random House Grupo Editorial). En colaboración con Plano a Plano cuenta con Elísabet Benavent, Ángel Armada y Marina Pérez como productores ejecutivos. César Benítez es el productor y María Togores dirige junto a Marina Pérez, quien también está a cargo del guion con Montaña Marchena.

Una historia basada en Elísabet Benavent

La nueva miniserie de cinco episodios está basada en la novela homónima de Elísabet Benavent (Valeria, Un cuento perfecto, Fuimos canciones).

La autora valenciana construyó una extensa trayectoria dentro de la literatura española y sus historias llegaron en diferentes oportunidades a la pantalla.

Con Toda la verdad de mis mentiras, la plataforma vuelve a apostar por una historia de Benavent y por una trama centrada en los vínculos personales, los sentimientos y las decisiones que pueden modificar una relación.

Cuántos capítulos tiene Toda la verdad de mis mentiras

Uno de los aspectos que puede resultar atractivo para quienes buscan producciones breves es su extensión. La miniserie cuenta con cinco capítulos, por lo que la historia puede recorrerse en pocas sesiones.

El formato permite concentrar la trama en los vínculos entre los personajes y en las situaciones que se generan durante el viaje.

En lugar de extender la historia durante varias temporadas, la producción plantea un recorrido acotado en el que los acontecimientos se suceden alrededor del grupo de amigos.

La cantidad de episodios también convierte a la ficción en una alternativa para quienes prefieren series de pocos capítulos y buscan completar una historia sin tener que afrontar una producción extensa.

Pero la duración no significa que la trama sea sencilla. La historia parte de una situación cotidiana y reconocible -un viaje entre amigos para celebrar una despedida de soltera- y la transforma en un escenario cargado de conflictos personales.

Anuncio del estreno de Toda la verdad de mis mentiras en Netflix

En pocas palabras

  • Miniserie española: Disponible en Netflix, narra una historia de amistad, secretos y sentimientos en cinco capítulos.
  • Trama: Un viaje de despedida de soltera se convierte en un desafío para los vínculos de un grupo de amigos.
  • Adaptación: La ficción se basa en la novela homónima de la reconocida escritora española Elísabet Benavent.
Resumen generado por Thinkindot AI
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