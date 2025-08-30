San Ramón Nonato: por qué se lo celebra el 31 de agosto y qué oración se le hace para pedir la protección del embarazo

En varias regiones de habla hispana, se realizan celebraciones litúrgicas, misas y procesiones en honor a San Ramón, con un énfasis particular en las mujeres embarazadas, las madres y todas aquellas que solicitan su auxilio en momentos de dificultad.
Oración de las mujeres embarazadas a San Ramón Nonato
En su festividad, muchas personas recurren a San Ramón Nonato pidiendo su intercesión por la protección de las mujeres embarazadas y sus hijos. Una de las oraciones más conocidas, difundida por ACI Prensa, es la siguiente:
"Oh excelso patrono, San Ramón, modelo de caridad para con los pobres y necesitados, aquí me tenéis postrado humildemente ante vuestros pies para implorar vuestro auxilio en mis necesidades. Así como era vuestra mayor dicha ayudar a los pobres y necesitados en la tierra, socorredme, os suplico, oh glorioso San Ramón, en esta mi aflicción.
A vos, oh glorioso protector acudo para que bendigáis al hijo que llevo en mi seno. Protegedme a mí y al hijo de mis entrañas ahora y durante el parto que se aproxima. Os prometo educarlo según las leyes y mandamientos de Dios. Escuchad mis oraciones, amante protector mío, San Ramón, y hacedme madre feliz de este hijo que espero dar a luz por medio de vuestra poderosa intercesión.
Amén.